La Fiscalía de Colonia se encuentra investigando la muerte de una bebé de tres meses que estaba al cuidado de sus padres en la localidad de Tarariras. La fiscal a cargo del caso es la Dra. Rosina Olmos, de la Fiscalía de segundo turno de Colonia. Según explicó a Carmelo Portal el vocero de Fiscalía, Javier Benech, la investigación se encuentra en una etapa preliminar, con varias pericias aún pendientes.

—¿Qué información oficial se maneja hasta el momento sobre este caso?

—Lo que puedo decir es que hay una investigación a cargo de la fiscal Rosina Olmos, que pertenece a la Fiscalía de Colonia de segundo turno. Hablé con ella el viernes, y lo que me transmitió es que había una serie de pericias pendientes. Entre ellas, obviamente, la autopsia y otras pruebas que todavía están en curso.

—¿Cuál es el foco de la investigación en esta etapa inicial?

—Cuando la Fiscalía comienza a trabajar en un caso como este, se investiga toda la posible responsabilidad: la que pueda corresponder a los progenitores y también si hubo algún delito cometido por otra persona. Todo eso depende de lo que surja del proceso investigativo. No hay que olvidar que la Fiscalía interviene cuando existe la sospecha de un delito.

—¿Ya se pudo determinar si hubo alguna intervención previa de organismos estatales?

—En situaciones como esta, generalmente hay una intervención previa de la Justicia Especializada en Familia, en coordinación con el INAU y otros organismos. Imagino que eso debe haber ocurrido en este caso, pero no puedo afirmarlo. Ese tipo de intervención se da con fines de protección de los menores, y ahí se evaluará si hubo alguna falla o no. Pero eso no me corresponde a mí determinarlo.

—¿La Fiscalía está en contacto con esos organismos?

—Sí, la fiscal me confirmó que está solicitando informes tanto a los juzgados de familia como al INAU y a los distintos organismos que hayan intervenido. Se trata de armar una composición del lugar, una visión completa del caso, más allá, obviamente, de investigar la posible responsabilidad penal de los padres.

—¿Se puede confirmar si hay alguna persona formalizada o detenida hasta el momento?

—En este momento de la investigación, en la etapa en la que está, no puedo afirmar nada en ese sentido.

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscal Rosina Olmos, mientras se aguardan los resultados de las pericias solicitadas. Fiscalía busca establecer si existió responsabilidad penal, tanto de los progenitores como de otras personas que pudieran estar involucradas en los hechos, explicó Benech.