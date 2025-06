El director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia, Maxi Olaverry, expresó en el programa TQH de Radiolugares, su preocupación por la falta de respuesta del sistema judicial ante los casos de personas en situación de calle que rechazan sistemáticamente ingresar a los refugios.

Según indicó, existen herramientas legales vigentes —como la ley de internación compulsiva— que permitirían intervenir, pero no se están aplicando.

“Desde ayer estamos reclamando que la Justicia actúe ante rechazos reiterados a los centros de refugio. Hay personas con problemas de salud que requieren una respuesta inmediata, y sin esa intervención legal no se puede avanzar”, afirmó Olaverry. Añadió que la problemática no es exclusiva del departamento: “Está ocurriendo en todo el interior del país”.

Rechazo persistente y limitaciones legales

Olaverry explicó que la mayoría de los casos más críticos involucran a personas con consumo problemático, lo que complica su ingreso voluntario a los centros. “Muchos no quieren ir porque no pueden consumir, deben cumplir horarios y hay cámaras de vigilancia. No es solo una cuestión habitacional, sino también de salud mental y adicciones”, sostuvo.

Además, señaló que en contextos ordinarios, cuando una persona pernocta en un espacio privado sin autorización expresa del propietario, la Policía no puede actuar si no hay denuncia. “Para la Policía, si no está en la vía pública, no está en situación de calle, aunque lo esté visiblemente”, explicó. Con la declaración de alerta roja, este criterio se flexibiliza, pero sigue habiendo vacíos operativos.

Plan Invierno en marcha: aumento de capacidad y coordinación

Actualmente, el departamento cuenta con tres dispositivos activos: el refugio del Batallón con 16 varones, un hostel que aloja a 6 mujeres, y el espacio de contingencia de CECOED en el Hipódromo, donde se alojaron 2 varones. “Hemos pasado de cinco a casi 30 personas alojadas en los últimos dos meses. La capacidad de respuesta está funcionando gracias a la coordinación entre Policía, ASSE, Batallón e Intendencia”, subrayó el director.

Durante la vigencia de la alerta roja, los centros permanecen abiertos las 24 horas. La alimentación es provista con apoyo del Batallón, INDA y donaciones de instituciones como Rotary, ANDA y comercios locales. “El despliegue ha sido intenso y coordinado. Lo urgente está siendo atendido”, aseguró.

Situación en Carmelo y otros puntos del departamento

Sobre la situación particular en Carmelo, Olaverry detalló que cuatro personas oriundas de esta localidad se encuentran actualmente alojadas en Colonia del Sacramento. “Una de ellas llegó de madrugada por intervención policial. En Carmelo, además, hay personas que pernoctan en pasillos o propiedades privadas, lo que limita nuestra capacidad de acción si no hay denuncia”, explicó.

Consultado por una denuncia ciudadana sobre dos mujeres acampando en Playa Corralito, el jerarca señaló que no recibió información formal, aunque confirmó que en zonas aledañas hay viviendas precarias y casos abordados por el Mides.

Proyectos y atención en el territorio

Olaverry adelantó que se está trabajando con el futuro intendente Guillermo Rodríguez para instalar un comedor institucional en Colonia, donde se concentra la mayor cantidad de casos críticos. “Más allá de que otras localidades como Carmelo o Nueva Palmira también tienen vulnerabilidades, la situación más aguda está en la capital departamental”, sostuvo.

El Mides también planifica reorganizar recursos entre sus oficinas de Carmelo y Nueva Palmira, con el objetivo de mejorar la atención en ambas localidades. “Nueva Palmira ha crecido, y necesitamos reforzar su cobertura. Evaluamos cerrar un día la oficina de Carmelo para destinar técnicos adicionales allí”, afirmó.