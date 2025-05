Alfredo Sánchez, exalcalde de Florencio Sánchez, declaró este lunes como testigo en el juicio que realizaron a la Intendencia 19 monotributistas a quienes no se les abonó el salario una vez que Sánchez fue detenido.

A la salida del juzgado, Sánchez se mostró desafiante y reivindicó su liderazgo político local. “Las elecciones en Florencio Sánchez las ganó yo y siempre será así mientras viva”, dijo ante periodistas. También defendió el modo en que condujo el municipio: “Voy a seguir haciendo gauchadas; todos abusan de las funciones para hacer las cosas”, afirmó.

En su intervención, el exjerarca sostuvo que el caso que enfrenta tiene similitudes con el del actual intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, investigado por presuntas irregularidades administrativas.

El caso de ayer tratado en el Juzgado de Colonia, la alcaldesa de Florencio Sánchez, Angie Figueredo, se negó a autorizar el pago a 19 trabajadores monotributistas por tareas realizadas en septiembre del 2021, al constatar que no habían presentado las boletas correspondientes. La situación fue comunicada a la Intendencia de Colonia. Hasta el momento, los afectados no han cobrado y han iniciado acciones legales contra el Gobierno departamental. En ese contexto se dio la participación como testigo del ex alcalde Alfredo Sánchez.