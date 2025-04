Montevideo, 18 abr (EFE).- La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Cecilia Cairo, renunció a su cargo después de 48 días de comenzado el Gobierno y tras difundirse la noticia de que no pagó impuestos correspondientes a su propio domicilio.

Este viernes, la hasta ahora titular de la cartera informó en un comunicado de que ya conversó con el presidente, Yamandú Orsi, a quien le agradeció por la confianza.

«No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no», dice el documento que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Y añade: «Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado. Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos».

Días atrás, un informe del programa ‘La Pecera’ de la radio local Azul FM indicó que Cairo no regularizó su casa en la Dirección Nacional de Catastro, por lo que paga la Contribución Inmobiliaria como si habitara un terreno baldío. Dicho impuesto lo cobra la Intendencia de Montevideo en relación al valor real del padrón de cada inmueble.

Por otra parte, detalló que la hasta ahora ministra abonó desde 2004 a la fecha dos cuotas del Impuesto de Primaria por el valor de 89 pesos uruguayos (unos dos dólares). Este último es anual y grava las propiedades inmuebles para financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria.

Tras dicho informe, la ministra brindó una rueda de prensa en la que aseguró que lo que le había pasado era algo «de lo más natural» y que no dimensionó que no había pagado un impuesto y no había regularizado las construcciones.

«Como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, tomé la decisión de que no voy a esperar», dijo Cairo, quien en ese momento agregó que no pensaba renunciar a su cargo.

«Yo no cometí ningún delito, primero que nada. Tengo una deuda, es cierto. Y esa deuda la voy a pagar. Es lo que voy a hacer», subrayó.

Tras sus declaraciones, Cairo, quien para este período de Gobierno fue electa diputada, recibió el apoyo de varios políticos pertenecientes al Frente Amplio, mientras que desde la oposición comenzó a pedirse su salida del cargo. EFE