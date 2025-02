El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha desmentido la circulación de información errónea en redes sociales sobre el proceso de selección para trabajar en las obras de construcción del proyecto +Colonia. A través de un comunicado oficial, la cartera aclaró que no es necesario presentar currículums en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) ni del propio MTSS para postularse a los sorteos laborales vinculados a esta iniciativa.

El registro para optar a estos sorteos se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial Vía Trabajo, habilitada por el ministerio. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse de manera remota o recibir asistencia en las oficinas del MTSS y en los Centros Técnicos de Empleo.

Las autoridades enfatizaron que los sorteos estarán destinados únicamente a puestos en la categoría de peón o medio oficial (categorías IV, V y VI del sector de la construcción). Además, informaron que aún no hay fechas definidas para la realización de estos sorteos relacionados con el proyecto.

El registro en Vía Trabajo está abierto de forma permanente y no tiene fecha límite, por lo que los postulantes que completen su inscripción participarán automáticamente en todos los futuros sorteos sin necesidad de reinscribirse. Sin embargo, si una persona seleccionada no cumple con los requisitos establecidos en el convenio colectivo de la construcción, no podrá ser contratada.

El ministerio recordó que estos sorteos están regulados por el convenio entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y la Cámara de la Construcción, y que la normativa aplica a distintos proyectos en varios departamentos del país.

Finalmente, el comunicado reiteró la importancia de verificar la información a través de fuentes oficiales para evitar caer en engaños y falsas expectativas sobre oportunidades laborales.