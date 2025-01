PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, 9 ene (EFE).- La médica personal de José Mujica, Raquel Pannone, confirmó este jueves que el expresidente de Uruguay tiene metástasis en el hígado y aseguró que «quiere estar tranquilo» para hacer con su tiempo «lo que tenga ganas de hacer».

Así lo dijo en una rueda de prensa, en la que informó sobre la salud de quien gobernó el país suramericano en el período 2010-2015, quien en una entrevista con el semanario local Búsqueda informó que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le expandió al hígado, y aseguró que se está «muriendo».

«El día que hicimos la endoscopía digestiva para ver en que situación estábamos y definir la colocación del stent, se hicieron estudios imagenológicos que mostraron imágenes a nivel hepático. Es lo que ‘Pepe’ transmitió: la existencia de imágenes que son metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado», enfatizó.

Inmediatamente después, la médica explicó cómo se encuentra Mujica.

«¿Cuál es la situación clínica de él hoy? La misma que tenía los días anteriores. Está en su chacra, está tranquilo, se está alimentando por vía oral y por la gastroestomía que habíamos colocado antes para complementar el aporte calórico y el aporte de nutrientes, porque no necesariamente siempre por vía oral puede recibir todo lo que requiere», detalló.

«Hoy está deambulando. Está tranquilo en su casa. No ha cambiado eso de ayer a hoy, ni va a cambiar en un breve plazo de tiempo. La situación esta se va a mantener», añadió Pannone, quien aseguró que por varios motivos no puede decir por cuánto tiempo la situación se mantendrá así.

Dentro de estos enumeró su edad, la vasculitis que tiene hace mucho tiempo y una enfermedad renal severa.

Por otra parte, hizo hincapié en que Mujica quiere estar tranquilo y hacer diferentes actividades en su hogar, sin sentir la presión de responder a diferentes requerimientos.

«Lo otro que les quiero pedir es lo que él pidió en esa nota que ustedes vieron hoy. Quiere estar tranquilo. Quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer. Esto es subirse al tractor, estar en la chacra, charlar con quien él tenga ganas de hacerlo y no sentir la presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo. Eso es lo más importante que les quiero transmitir hoy, que respetemos a la persona», dijo.

En la entrevista que brindó a Búsqueda, Mujica apuntó: «Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso».