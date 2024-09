Montevideo, 11 sep (EFE).- El candidato a la Presidencia por la coalición Frente Amplio, Yamandú Orsi, aseguró que el país necesita un «pacto educativo» acordado entre el sistema político y actores sociales para «tomar lo que funciona y potenciarlo» en lugar de emprender un «intento refundacional» que «dinamite» lo previo.

«No me gusta dinamitar las cosas. No vengo con esa idea, pero parto de una base en la que considero que existen niveles de acuerdo no explicitado, entonces (…) Uruguay necesita (…) un pacto educativo», expresó este miércoles el candidato del Frente Amplio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Así lo aseguró durante un encuentro con un panel de expertos en educación, ciencia y cultura y con representantes en el país de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el que lo acompañaron referentes de su equipo educativo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Orsi, cuya intervención fue precedida por palabras del representante de Unesco en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Ernesto Fernández, y de la representante de OEI en Uruguay, Macarena Llauradó, así como del asesor de OEI y Unesco en educación híbrida Renato Opertti, insistió así en que su postura no es «refundacional».

«Lo que yo intento es desechar la idea de que vamos a venir con grandes reformas. Es tomar lo que funciona y potenciarlo en la medida en que lleguemos a acuerdos del sistema político, del movimiento sindical, las cámaras empresariales y la comunidad en su conjunto», dijo a la prensa quien subrayó que con las reformas pasa que «la forma se come al contenido».

Si bien dijo no saber cuáles son las políticas en las que puede haber consenso, porque «hay que encontrarlas», Orsi mencionó que el Plan Ceibal, impulsado en el primer gobierno del Frente Amplio liderado por Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), «es algo que ya se instaló» y que otro punto a debatir puede ser «la extensión del tiempo pedagógico».

A su vez, desde el equipo de Orsi, quien se desempeñó como docente de historia de secundaria antes de ser dos veces intendente del departamento (provincia) de Canelones -cargo que dejó para postularse-, el también docente Gabriel Quirici remarcó que hay precedentes de acuerdos que resultaron en buenas políticas y eso se puede repetir.

«Podemos tener un diseño a nivel nacional de muy buenos liceos en todo el país. Hoy hay unos 60 liceos de tiempo extendido (…), duplicando esa cantidad, (yendo a) personas vulnerables que tengan deporte, ciencia, tecnología vamos a generar una capacidad de desarrollo a futuro del país», argumentó.