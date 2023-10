La unidad de auditoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizó una evaluación sobre las acciones relacionadas con la expropiación del predio de Fanapel en Juan Lacaze, Colonia. El análisis, efectuado en noviembre de 2020, concluyó que el proceder del MTOP fue «desajustado», al ofrecer un valor inferior al establecido en la tasación del terreno, publicó este jueves el Semanario Búsqueda.

El predio perteneciente a la industria papelera, que cesó sus operaciones en 2017, era de interés para la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el propósito de desarrollar un puerto en la ciudad. La Dirección Nacional de Topografía remitió a la ANP un resumen de la tasación, indicando inicialmente una indemnización de US$ 7 millones para la papelera. Sin embargo, un documento adjunto especificaba un valor final de US$ 9,9 millones. Además, se incluyó una estimación de US$ 3 millones para cubrir los costos de demolición, movimientos de tierra y la readecuación del predio.

La auditoría considera «irregular» que no se haya cumplido de manera «formal» con el informe de tasación, especialmente porque se emitieron «órdenes verbales» que no constituyen un «instrumento válido» en este contexto. Es importante señalar que la expropiación no se materializó debido a que Fanapel aparentemente no aceptó la oferta de US$ 7 millones.

