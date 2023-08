El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) opinó que el presidente, Luis Lacalle Pou, debería disculparse por la millonaria compra de dos buques a una empresa española que motivó una queja de una empresa estatal de China.

Así lo aseguró el referente de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), en una rueda de prensa consignada por la televisión local Telemundo luego de que trascendiera que China Shipbuilding Trading Co. (CSTC) envió una carta al Senado crítica con la licitación de embarcaciones de la que participó.

«En parte es un error diplomático, una falta de conocer cómo proceden los chinos. Apuntan todo, son prolijos. Ir a hablar con un diplomático chino es saber que hay tres o cuatro que están escuchando por allá y apuntando todo, hasta el último detalle», argumentó Mujica.

Preguntado además sobre si esto puede afectar a Uruguay en sus negociaciones para conseguir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gigante asiático, el político y exguerrillero uruguayo dijo creer que no pero que haría falta una disculpa de parte del mandatario.

«Creo que no nos van a afectar, pero que nos van tirar algún tirón de oreja, sí. Si fuera el presidente le pediría disculpas, con humildad, de alguna forma. Porque nos conviene, no es por humillarse, nos conviene porque el mercado chino no se puede ignorar, si compra, favorece, si no compra, nos hace un agujero», lanzó.

Por otro lado, consultado sobre si se ha dilatado mucho el camino hacia el TLC para el cual en julio de 2022 Lacalle Pou anunció que había culminado de manera «positiva» el estudio de factibilidad desarrollado por ambas naciones a partir de 2021, Mujica asintió y dijo que «los TLC demoran mucho».

Según informó la prensa uruguaya, la CSTC envió a la Comisión de Defensa del Senado del país suramericano una carta de reclamo por la licitación, ganada por la española Cardama por encima tanto de la china como de la compañía de Países Bajos Damen.

En ella la compañía preguntaba «¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto?» y «¿por qué se desistió de las formalidades y procedimientos acordes a una compra de este nivel?».

La oferta de Cardama Shipyard, con sede en Vigo (España), de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares fue destacada en su anuncio por el ministro de Defensa Nacional, Javier García como la opción más práctica y menos costosa.

Luego del cuestionamiento, que motivó un llamado a dar explicaciones del Senado, la decisión fue defendida el pasado martes por García. EFE