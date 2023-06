La Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay envió a Carmelo Portal un comunicado de prensa con fecha 28 de junio de 2023, donde da cuenta de la situación generada ante un nuevo y reiterado ataque de perros a majada.

El comunicado de pregunta: ¿Cuándo hablamos de bienestar animal, el ovino no es considerado?, ¿Cuándo hablamos de animales agresivos para con otras especies, el perro no entra?. ¿Cuándo hablamos de convivencia social, a los ovinocultores no se nos tiene en cuenta, ¿no se nos escucha?.

Hace tiempo que sufrimos esta plaga de perros sin dueños responsables, hace tiempo que venimos pidiendo medidas para combatirla, hace tiempo que seguimos sufriendo esos ataques. Hace tiempo que pedimos modificar esta situación, pues el tema sigue.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Pero claro, se busca que bajemos los brazos, que nos callemos, que respetemos los sentimientos de otros, los nuestros no cuentan. Total, somos ovejeros, pastores, gente buena y mansa como la oveja a la que queremos.

Si es así, que se sinceren, que de una vez por todas digan «No me importan las ovejas que desaparezcan.»

Con este comunicado no vamos a despertar conciencia, no la hay. Con este comunicado no vamos a sensibilizar, a esta especie no se la tiene en cuenta. Con este comunicado no vamos a reparar daños, no importa, no trasciende.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con este comunicado queremos asumir el grito de dolor de la oveja y el grito de indignación del pastor. El grito de estupor del paisano y el grito, el desgarrador grito de la impotencia ya no frente a los perros asesinos; si no frente a los humanos cómplices e irresponsables que no toman y/o cambian medidas a todas vistas ineficaces.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay