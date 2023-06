Largas horas de espera, mal humor e incomodidad se vivieron en el puerto de Colonia desde la noche de este sábado, cuando el Atlantic III de la empresa Buquebus debía partir rumbo a Buenos Aires, pero a causa del viento no pudo y dejó a unas 600 personas a la espera.

Pasó la noche, la madrugada, la mañana y recién este domingo a las 12.00 del mediodía se concretó la partida , en otro barco, el Silvia Ana L, al que se sumaron también los viajeros que tenían previsto salir a las 9.00 de la mañana, informa El País.

Para Prefectura Colonia el puerto no estuvo oficialmente cerrado en ningún momento y la suspensión de la salida fue resolución de la empresa.

Buquebus mantuvo amarrados sus buques. El barco que debía salir a las 20.30 del sábado con destino a Buenos Aires no zarpó. El estrés de los pasajeros se compartió en las redes sociales, en donde varios de ellos subieron videos reclamando que la empresa no les dio respuestas por varias horas. «Es inadmisible lo que pasó en Buquebus, 12 horas parados, la gente está ansiosa y la empresa recurrió a traer a Prefectura porque no tiene respuesta», dijo un usuario, «secuestrados por Buquebus en Colonia», sostuvo otro, en Twitter, según detalla El Observador.

A las 20.45 de este sábado, el capitán del buque Atlantic III, de la empresa Buquebus, informó que tenía «dificultades para el zarpe debido a los vientos reinantes en el momento, sobre todo por su dirección», dice el parte oficial de la Armada. «Agrega que por su seguridad va a permanecer en puerto a la espera de menor intensidad del viento. Consultado el radio operador de guardia, informa que el viento predominante era de 40 KM/H con rachas de 50 KM/H del sector S/SW», indica el documento.

Pasadas las 23.00 horas, continúa el informe, se le consultó al capitán del Atlantic III «sus intenciones de maniobra, informando el mismo que la situación se mantiene incambiada».

Mientras los pasajeros que esperaban desde anoche partieron finalmente a Buenos Aires este mediodía. En el puerto quedó estampada una denuncia de un grupo de pasajeros denunciando malos tratos recibidos contra la empresa Buquebus.