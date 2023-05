Irene Moreira anunció que dejará su cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay luego de que el presidente, Luis Lacalle Pou, le pidiera este viernes su renuncia.

«Desde el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente, codo a codo desde el parlamento como lo he hecho por los más frágiles de esta sociedad toda mi vida», dijo en una conferencia de prensa en la sede de la cartera.

De esta forma, informó que saldrá del Ministerio y que volverá a ocupar su banca en la Cámara de Senadores, una de las tres que tiene allí el derechista Cabildo Abierto, uno de los cinco socios de la coalición de Gobierno encabezada por el centroderechista Partido Nacional.

Lacalle Pou solicitó en esta jornada la renuncia de Moreira, 48 horas después de que se filtrara un correo electrónico en el que, desde la secretaría de la ministra, se pidiera la adjudicación directa de una vivienda a una persona que milita en Cabildo Abierto.

Según informó este miércoles la emisora local Radio Universal, a mediados de 2022 el Ministerio hizo un llamado para sortear viviendas de dos y tres dormitorios bajo la modalidad de alquiler con opción a compra en un edificio de la capital al que se presentaron, para 12 cupos, 258 aspirantes.

Si bien, según el medio, el sorteo se hizo «por escribana (notaria) pública y labrado en actas», Moreira decidió asignar una de las viviendas a una persona que no se había presentado, decisión que su secretario transmitió a otra oficina por correo electrónico.

Durante su conferencia de prensa, en la que enumeró todos los logros de su gestión, la ministra también defendió su accionar.

«No hemos actuado a lo largo de estos tres años fuera de la normativa vigente. Aquí no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este Ministerio», puntualizó.

Moreira agregó que si hoy se lo consultan, volvería a tomar la misma decisión.

Más temprano, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo en otra conferencia que el pedido de renuncia por parte de Lacalle Pou fue «una equivocación» y pidió que el mandatario analizara los hechos.

Finalmente, agregó que, una vez que la decisión fuera definitiva, el partido iba a reunir a su mesa política y a «tomar la decisión final sobre el tema».

Con la salida de Moreira, el Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou sufrirá su noveno cambio desde el comienzo del mandato, en marzo de 2020. EFE