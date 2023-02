Caso 1

Ayer en horas de la tarde se solicitó presencia policial en finca sita en calle 18 de Julio.

Concurrió la policía entrevistándose con la llamante, la cual manifestó que se encontraba en el patio de su casa, cuando un vecino comenzó a apedrearse con un masculino que pasaba por la calle, por lo que llamó al 911 para evitar mas incidentes.

Mas tarde se presentó en la finca una señora y le propinó un golpe de puño en el rostro, no sabiendo el motivo. La agredida decidió presentarse a la Seccional a radicar denuncia correspondiente, ya que tiene problemas de salud y debe evitar incidentes y golpes. Presentando certificado médico en el que consta “Se constata que presenta hematoma de 2 X 2 cm. en región derecha erosión de 1 X 1 cm. Se investiga.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Caso 2

En horas de la madrugada, se hace presente en esta Seccional un vecino, manifestando que venía circulando por calle 18 de Julio entre A. Francois y Paseo de los Argentinos, solo, en camioneta marca Fiat modelo Elba.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una de esas intersecciones, de repente se acerca una moto por atrás y se pone a la par, golpea el vidrio del conductor y lo rompe de un golpe, sustrayéndole el celular de la mano.

El damnificado dio unas vueltas por el lugar pero no los vio mas. El teléfono es un celular marca Motorola modelo G9 Plus de color azul, con protector de goma de color marrón, no tiene ningún bloqueo. Agrega que hace dos o tres semanas viene recibiendo llamadas de números que no tiene agendados y no los atiende y que en una oportunidad le habían jaqueado las cuentas. Se practican averiguaciones.