PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta es mi quinta foto seleccionada por la NASA como Astronomy Picture of the Day (foto astronómica del día) y, la verdad, no deja de entusiasmarme el logro, publica Fefo Bouvier

Es tremendo honor que mi trabajo sea reconocido nada y más y nada menos que por la NASA y me siento super agradecido por la oportunidad de compartir mi pasión por la astrofotografía con una audiencia aún más amplia. Espero que mis fotos inspiren a otros a explorar y a maravillarse con el universo tanto como yo.

La foto se llama «Ocultación de la Luna Creciente» y retrata el momento en que el disco lunar está a punto de ocultar al planeta Júpiter, durante el crepúsculo del 22 de febrero de 2023, visto desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Venus, “para nada tímido” como dice Jerry T. Bonnell, el astrónomo profesional de la NASA que escribió la explicación, brilla fuerte más cerca del horizonte, destaca el astrofotógrafo coloniense.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD