Estimados:

El año pasado concurrimos en la Semana de Turismo a descansar unos días en vuestra ciudad, nos sorprendió la noticia de que el camping del Atracadero Carmelo solo permite acampar a quienes lleguen en barco (mayormente Argentinos) y no permite hacerlo a quienes lleguen por otro medio; no fuimos los únicos que llegamos con la idea de asentarnos ahí y que nos retiramos de la ciudad con la sensación de que se nos cierra la puerta de ese lugar; en nuestro caso nos fuimos directamente a Colonia del Sacramento, otros se retiraron hacía Nueva Palmira.

En el caso de nuestra familia estuvimos varias veces acampando ahí y el clima era bueno entre acampantes y navegantes, nunca observamos problemas de convivencia o seguridad y la gente de la ciudad sabe que se llenaba durante Enero o Semana de Turismo con decenas de familias que llegaban a disfrutar de la ciudad.



Durante la administración del Ministerio de Transporte siempre se permitió acampar a cualquiera que abonara la cuota diaria en ese lugar que es uno de los mejores campings del país, a partir de que pasó a la Administración de Puertos en 2020, se tomó esta resolución que no se entiende en una ciudad que se queda sin camping y que corrió a decenas de familias que hoy ya no van a la ciudad por esta razón; también es llamativo que se le cierre la puerta a turistas uruguayos cuando durante la pandemia (no llegaban turistas) seguramente el mantenimiento de ese lugar fue solventado gracias a nuestros impuestos.

En Enero y Semana de Turismo el camping luce con poquitos barcos y casi sin carpas, una decisión que no se entiende en una ciudad que supuestamente apuesta a ser «turística» pero corre al turista uruguayo, el que siempre estuvo.

Ramón Salinas

