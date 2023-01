La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura, llama a inscripción a nuevas voces para integrar su elenco, dentro del proyecto 2023-2024 con desarrollo local, nacional e internacional.

Este Coro cuenta con 47 años de actividad ininterrumpida y actualmente se encuentra bajo la Dirección del Prof. Fernando Maddalena Balbi.

Se incorporarán un máximo de coreutas según el siguiente detalle:

3 sopranos, 3 contraltos, 3 tenores y 3 bajos.

Se hace notar que la participación en el mismo es de carácter honorario/ vocacional y supone una actividad constante durante todo el año, de 2 (dos) ensayos regulares semanales, los días lunes y miércoles desde las 20.30hs en la Casa de la Cultura de la ciudad de Colonia del Sacramento y las respectivas actuaciones al servicio de ésta Institución.

Requisitos:

Personas de entre 18 y 45 años (Preferentemente/ No excluyente)

Voz sana y afinación (Se realizará Prueba)

Oído musical y Musicalidad (Se realizará Prueba)

Conocimiento musical previo (Preferentemente/ No excluyente)

Experiencia coral anterior (Preferentemente/ No excluyente)

Conocimiento de Idiomas (Preferentemente/ No excluyente).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Inscripciones

1er. Período. Hasta el 31 de Enero 2023

2do.Período. Desde el 13 al 17 de Febrero 2023

Completar Formulario y adjuntar copia de Documento de Identidad.

Casa de la Cultura COLONIA. Calle Rivera 346 (Lunes a Viernes de 9.00 a 19.00hs)

e-mail : [email protected]

por consultas: Tel. 4522 7000 (int 158).