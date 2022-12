PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las palabras de la alcaldesa Alicia Espíndola al anunciar en una sesión que no gestionaría más el proyecto de Plaza Saravia, porque las arquitectas designadas por la Asociación de Arquitectos de Colonia Zona Oeste, no le respondían, más otras manifestaciones por parte un concejal, formuladas en pleno debate, poniendo en dudas la gestión de esa institución, tuvieron marcha atrás, al pedir en la sesión de este martes, disculpas públicas.

En efecto, el Concejal José Luis Miguelena (Frente Amplio), pidió la palabra y expresó su pedido de disculpas personal e institucional por lo dicho en la sesión anterior respecto a dicha asociación. En la misma línea lo hizo el Concejal Rodrigo Cóccaro (Partido Nacional) y por último también la Alcalde Alicia Espíndola expresaron sus disculpas formales.

«Cometimos un error y quedamos todos envueltos. Sirve como experiencia. Realicé un juicio equivocado por apresurado, pido las disculpas del caso», estampó Miguelena.

«Yo dije, lo que dije porque estábamos muy apresurados», argumentó Espíndola quien posteriormente también presentó sus disculpas públicas.

El concejal Cóccaro se sumó a las disculpas «si bien yo no me expresé en su momento, como parte del Municipio me sumo a las disculpas. La reunión que tuvimos con ellos (Asociación de Arquitectos) evacuó muchas dudas, por lo que como órgano corresponde que pidamos en conjunto las disculpas.»