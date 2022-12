En el Desayuno de CERES, su director ejecutivo planteó la

prioridad absoluta del Acuerdo Transpacífico, mirar con más

atención a EEUU y olvidarse de un eventual TLC con China.

Economista Munyo propone empujar una nueva agenda de

reformas, adecuada a las nuevas circunstancias del mundo

Uruguay ha mostrado ciertas fortalezas para navegar en el

“mundo tormentoso” de la guerra de Rusia en Ucrania y de la

pospandemia, pero para subir peldaños de la escalera del

desarrollo debería introducir una serie de cambios, más adecuados

a las nuevas circunstancias del mundo: ajustar su estrategia de

inserción internacional; establecer un conjunto de políticas

decisivas para la mejora de la competitividad; y diseñar una

institucionalidad para que las “reformas complejas” trasciendan la

temporalidad del período de gobierno, dijo el economista Ignacio

Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad

Económica y Social (CERES), durante el desayuno exclusivo para

socios de este centro de pensamiento independiente, el martes 13.

El título de la disertación, “Introspección, serenidad y

reimpulso. El Uruguay ante un contexto global y regional

desafiante”, condensa el propósito que alentó Munyo ante unos

400 ejecutivos de empresas que lo escucharon en las instalaciones

del Club de Golf del Uruguay.

Introspección para repensar el rumbo si cambian las

circunstancias; serenidad en la discusión pública para preservar

bienes intangibles como “la paz social” y la calidad de sus

instituciones; y reimpulso “para empujar y mejorar la agenda”

reformista tendente a avanzar en el “desarrollo sostenible en el

tiempo”, abundó el expositor.

Contexto mundial

Con el telón de fondo de los estudios de CERES que dan cuenta

de la fuerte incidencia del ambiente económico y financiero

internacional en Uruguay –“dos terceras partes de los

movimientos del Producto Bruto Interno (PIB) en el corto plazo se

explican por factores externos”-, Munyo habló de un contexto

mundial complicado, pero reconociendo, a la vez, “señales

positivas”.

Apoyado en las cifras de muertos y heridos en la guerra de Rusia

en Ucrania, de refugiados y desplazados internos y el daño de los

ataques militares rusos a la infraestructura civil en el país invadido,

el director ejecutivo de CERES advirtió sobre las consecuencias

profundas de este drama humano, sumada las crisis energética y

alimentaria que “se harán sentir por mucho tiempo”.

Luego de repasar la evolución ascendente de la Organización

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de la guerra, y

la posición ventajosa de América Latina como productor de bienes

primarios y de energía renovables, Munyo se detuvo en la realidad

de China bajo el liderazgo autoritario de Xi Jinping que, a su juicio,

es ignorado por buena parte de Occidente.

Un autoritarismo chino que se reflejó en la estricta política

“Covid-cero – tres años de testeos masivos, centros de detención

de infectados y “constantes restricciones a la movilidad”- , que

empezó a hacer motivo de protestas en varias ciudades.

“Los ciudadanos quieren recuperar su vida cotidiana”, afirmó.

Aunque se trata de “semillas democráticas” que germinarán en

algún momento, Munyo cree que “en China habrá autoritarismo

para rato”. Y “cada vez peor”, anotó.

En lo inmediato, “el talón de Aquiles de Xi” es el enfriamiento

de la actividad en un marco general de “control estricto del Partido

Comunista” sobre el conjunto de la economía”, algo que perjudica

el crecimiento.

Al escenario desfavorable de China, se suman los problemas de

las principales economías de Occidente: “ya no crece la actividad

económica en EEUU ni en Europa”, debido a las subas importantes

de las tasas de interés por el combate a la inflación que trajeron

consigo: encarecimiento del crédito, pérdida de confianza de los

hogares y de las empresas, y agitación de los mercados financieros.

No obstante, el economista no trazó un panorama

absolutamente pesimista, apoyado en “algunas señales positivas”,

en referencia a que “la inflación mundial empieza a ceder”, gracias,

justamente, a la suba de las tasas de interés.

Munyo hizo un llamado a no dejarse nublar por “el mundo

bipolar” entre Estados Unidos (EEUU) y China y, es ese sentido,

recomendó prestar atención al ascenso de la India que impulsa una

agenda a favor de la globalización y que CERES analizará el próximo

año.

Y también valoró como positivo la tendencia mundial durante

este año de la “democracia liberal” más firme ante el “populismo”

y mencionó los casos de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos,

Francia y Perú, el más reciente de todos con la detención y

sustitución del ahora expresidente Pedro Castillo, quien recibió la

espalda de las Fuerzas Armadas en su intento de golpe de Estado.

Brasil y Argentina

Los dos países vecinos enfrentan problemas diferentes entre sí,

pero que afectan mal Uruguay; estimó que el devenir económico

de ambos socios el próximo año será relevante para nuestros

intereses.

Por el lado de Brasil, asumirá el gobierno de Luis Inácio Lula da

Silva, quien más allá de la coyuntura económica de bajo

crecimiento, aún no despeja dudas sobre aspectos fundamentales

como la inserción internacional, la política fiscal, el papel de las

empresas públicas, el comercio exterior y el régimen de promoción

de inversiones, explicó Munyo.

Para el disertante, Lula “no tendrá luna de miel” debido a que

recibe un “combo” complicado: “fuertes de demandas de una

sociedad irritada y fuertes promesas de campaña para atender con

muy pocos recursos disponibles”, explicó.

“No será fácil” al nominado ministro de Hacienda, Fernando

Haddad, “generar espacio fiscal sin desanclar las expectativas de

un mercado que mira de reojo”, señaló.

Lula también tiene por delante dos frentes complejos: mejorar

la imagen de las Fuerzas Armadas que sufren un desprestigio como

no se veía desde el retorno a la democracia; y darle un giro a la

Cancillería a favor del multilateralismo.

Otra dificultad del presidente electo es que “debe conformar

una mayoría parlamentaria para gobernar”, lo que lo obligará a

“arbitrar permanentemente entre visiones contrapuestas que

conviven en su base de sustento electoral”, según Munyo.

Uruguay podría “vender mucho más bienes” a su vecino, algo

muy necesario, pero es imposible sin crecimiento de la economía

de Brasil.

Sobre la “flexibilización” del Mercosur, un aspecto importante

para nuestro país, hay más dudas que certezas sobre la actitud de

la futura administración de Lula, a pesar de que el desarrollo de

este socio comercial depende de su inserción internacional.

Para Munyo, “el sector agroindustrial es el motor de la

economía brasileña (…) y necesita mejorar el acceso a mercados”,

como significaría, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión

Europea. Pero Lula al respecto ha tenido “opiniones encontradas”.

La situación de Argentina, el segundo país en importancia del

bloque regional, podría resumirse con la siguiente frase de Munyo:

“una verdadera década perdida”. ¿Por qué? Pues, “el nivel del PIB

está aún por debajo de los registros de hace una década” y una

inflación que “araña el 100%”.

En estos días, el país recibirá el tercer desembolso de Fondo

Monetario Internacional (FMI) de USD 6.000 millones, de un total

de USD 44.000 millones, que obliga a realizar al cierre de este año

una reducción del déficit fiscal primario del 2,5% del PIB y de 1,9%

en 2023, además de cumplir con un calendario de recuperación de

las reservas y ajustes a la política cambiaria.

Munyo cree que ese conjunto de medidas macroeconómicas

afectará las posibilidades electorales de Sergio Massa, posible

candidato del oficialismo, ministro de Economía y uno de los

referentes de la coalición gobernante Frente de Todos.

Para nuestro país, analizó Munyo, es relevante la estabilización

del llamado “dólar blue” (paralelo) y que se “equiparen los precios

con Uruguay”.

La disparidad cambiaria entre ambos países “ha pasado

factura” a los comercos del litoral de Uruguay, particularmente en

el segundo trimestre de 2022. Las ventas cayeron al 40%, desde

que se abrieron las fronteras luego de la pandemia.

“Hoy se encuentra en los niveles de fines de los ’90, cuando en

Uruguay se ubica casi 30% arriba”, dijo a los empresarios.

La brecha cambiaria dejó al desnudo el “encarecimiento

relativo de Uruguay”, indicó el economista, algo que tiene

consecuencias en la pérdida de la competitividad, un fenómeno

que “se ha extendido por fuera de la región”.

“En comparación con 2021, Uruguay se ha encarecido con

respecto a todos los mercados relevantes”, aseguró.

¿Qué hacer?

Respecto a Uruguay, que ingresó en una fase de enfriamiento de

la economía, inversiones influyentes que llegan a su fin (tercera

planta de pasta de celulosa y obras asociadas) y precios más

mesurados de un sector agroexportador perjudicado por los costos

elevados de producción, Munyo cree que tiene que repensar su

agenda de desarrollo.

El valor actual del dólar, “que es un gran problema” a resolver, es

un buen ejemplo de la estrategia que le conviene seguir al país. Hay

dos alternativas al respecto: 1) el “camino corto” de la devaluación

de peso; y 2) el “camino largo”, el más apropiado, que supone

mejorar la inserción internacional, las regulaciones internas, la

eficiencia del Estado y las inversiones en infraestructura y en

educación.

Pensar la inserción internacional, no significa poner en cuestión la

apertura comercial, sino dónde mover las fichas, se desprende del

razonamiento del economista. En ese sentido, consideró

conveniente priorizar el ingreso al Acuerdo Transpacífico (CP-TPP,

por su siglas en inglés) y desistir de un eventual Tratado de Libre

Comercio (TLC) bilateral con China.

Munyo planteó cuatro razones: Uruguay ya tiene relaciones

comerciales “muy fluidas” con China y puede haber más negocios

sin necesidad de un TLC; es una iniciativa que causa “molestia” a

los socios del Mercosur; no es bueno que “Uruguay sea punta de

lanza” en este tema; “puede afectar negativamente la chance de

que se concrete el Acuerdo Mercosur-Unión Europea” que es

tremendamente positivo para Uruguay.

Al reivindicar el CP-TPP, resaltó “las ganancias” de productividad

que significa ser parte de un tratado de esa naturaleza: un mercado

de 11 países, y en ascenso, de 480 millones de personas que

representan el 14% de la producción global. “El potencial” de

exportación “es grande”, dijo el economista.

Aunque “no es un traje a medida del Uruguay”, dijo que es un “traje

que nos calza muy bien”; hasta podría sortearse un eventual

problema por la regulación de los mercados donde operan las

empresas públicas, si pueden acogerse a los regímenes especiales

previstos.

Por otra parte, invitó a mirar con más atención a EEUU, que, según

las estimaciones de CERES, este año se convertirá en nuestro

principal socio comercial, un poco por encima de China.

Para Munyo, es un error “pedirle a EEUU lo que no puede dar”, en

alusión a un TLC, por circunstancias políticas internas, y que es más

“estratégico” aprovechar mejor los instrumentos con los que

cuenta Uruguay, como el Acuerdo Marco sobre Comercio e

Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés), firmado en 2007.

El TIFA tiene “mucho potencial” para atraer capitales, dijo Munyo.

Ofrece un marco de retenciones a la venta de servicios similar a los

TLC que firma EEUU y, por otra parte, podría avanzarse en

acuerdos de doble tributación, así como en un programa de

cooperación mutua de cadenas de valor.

“Hay mucho espacio para crecer en el comercio con EEUU. No solo

hay que aprovecharlo, sino que hay que cuidarlo”, sostuvo Munyo.

El acceso a mercados como el de EEUU, explicó el economista,

significa hablar de “nuevos puestos de trabajo”, en momentos en

que tanto el desempleo como el empleo se encuentran

estancados.

La foto del Uruguay de hoy es de aumento de la productividad de

la mano de la automatización, lo que trae aparejado “una menor

demanda de puestos de trabajo rutinarios y poco calificados”.

En ese sentido, advirtió que “hay en Uruguay 400 mil personas en

condiciones de alta vulnerabilidad laboral”, según estimaciones de

CERES, una realidad que el país no puede desatender.

Esa problemática, reflexionó, obliga a “analizar con profundidad el

lanzamiento de un programa de Renta Esencial”, una partida de

dinero a personas en situación de vulnerabilidad laboral, que

garantice un “ingreso mínimo de subsistencia por un tiempo

restringido”, condicionado a la capacitación laboral en nuevas

habilidades.

La Renta Esencial, afirmó Munyo, “no destruye la cultura del

trabajo, sino que la fomenta porque contribuye a sostener la

dignidad y autoestima de las personas para que no se caigan del

sistema”.

“Para evitar cualquier sesgo populista”, aclaró, la asistencia

económica debería tener un “plazo claro” y una gestión

transparente.

Pero también Uruguay presenta problemas por la “escasez de

recursos humanos en sectores dinámicos y de alto valor agregado”,

dijo Munyo. Allí ubicó a los trabajos inherentes a la tecnología de

la información y la comunicación (TIC), ciencias de la vida, industria

audiovisual y energías renovables, entre otros grupos de servicios

basados en conocimiento.

Uruguay presenta indicadores de disponibilidad de capital humano

calificado por debajo de Argentina, Brasil y Chile, según estudios.

No se genera capital humano “al ritmo necesario para cerrar la

brecha actual en el corto plazo”, aseguró en base a datos

procesados por CERES.

¿Es posible cerrar una brecha que afecta la llegada de inversiones

que generan empleo de calidad? Según Munyo, es posible con una

reforma de la educación que atienda los problemas de calidad y de

permanencia en el sistema.

El diagnóstico y los planes de reforma van en la buena dirección,

pero no así en un aspecto clave como es el involucramiento de los

docentes, donde Munyo se mostró crítico.

“Hay que ampliar y darles continuidad a los esfuerzos para

informar, involucrar y comprometer a todos los docentes”, dijo, y

fue enfático en remarcar que “los docentes son la clave del éxito”.

Como los cambios en la educación tienen el horizonte en el largo

plazo, es necesario pensar políticas públicas de más rápido

resultado y allí Munyo colocó el tema de la inmigración donde a su

entender hay mucho por hacer.

Un estudio de CERES mostró que la mayoría de los inmigrantes que

llegan al país son jóvenes con formación universitaria o terciaria,

que se desalientan en el país por la “pesada burocracia que limita

su desarrollo personal”, resumió el expositor.

Junto a los planes del gobierno para captar 20 residencias anuales,

otorgando beneficios económicos, es importante contemplar

mejoras en los procesos de residencia y en los trámites de reválidas

de estudio, algo nocivo para la economía en varios planos, según

explicó Munyo.

Puso como ejemplos la red coordinada de oficinas especializadas

en inmigrantes en toda la provincia de Cataluña, las visas para

Startups, como existen en Australia, Canadá, Finlandia y Portugal,

con el propósito de facilitar las cosas a los extranjeros que se

desempeñan en trabajos ide innovación.

Munyo hizo una propuesta que a su juicio ayudaría a desenredar

los obstáculos que sufren los extranjeros que quieren asentarse en

nuestro país. Incluso también en un área clave como la de

inversiones.

Se trata de una “metodología internacional” para mejorar la

ejecución del Estado, remover trabas y cumplir más fácilmente el

cumplimiento de la ley.

“Deliverology”, según Munyo, contribuiría “a definir

correctamente el objetivo y los indicadores de desempeño” e

identificar las mejores prácticas de las políticas públicas.

Y a esa metodología, que requiere de un “objetivo claro y realista”,

el economista sumó “la importancia de rendir cuentas, con un

liderazgo claro y un equipo capacitado”.

Reconoció el camino que inició el gobierno con la Agencia de

Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas”, pero, en su opinión,

“se puede hacer más”.

El telón de fondo es la importancia de “volver más eficiente la

gestión del Estado” porque el desempeño fiscal “es determinante

para el desarrollo del país”.

Para Munyo, en línea con la mejora en la calidad fiscal, que se

puede apreciar en la caída del déficit y la utilización de

instrumentos novedosos como el bono con compromisos

medioambientales, es imperioso concretar la reforma de la

seguridad social tal como persigue el gobierno.

El gasto previsional “crece sostenidamente” -más de seis mil

millones de dólares anuales que equivale a 12,5% del PIB- como

consecuencia de que “ocurrieron cambios profundos que obligan

al país a adaptar el sistema a la nueva realidad”, sostuvo.

“No hay misterio: los que reciben las prestaciones viven cada vez

más y los que aportan son cada menos”, argumentó el director

ejecutivo de CERES.

Consideró “un gran avance” el proyecto de ley del gobierno –

“resultado de un trabajo serio de un amplio grupo de profesionales

comprometidos con el país”- pero reconoció la dificultad que

supone implementar una reforma “de alta complejidad” que

trasciende a un período de gobierno.

Para superar escollos, Munyo planteó la creación de una Comisión

de Productividad al estilo de la que existe en Australia, un

organismo consultivo del Estado, que brinda asesoramiento y

análisis independiente a los gobiernos de turno sobre aquellas

reformas que afectan la productividad.

Su éxito radica en la independencia técnica, el estatus de

asesoramiento obligatorio y suficiente recursos y capacidades que

legitiman su intervención, según explicó el disertante.

Munyo imagina algo semejante al Grupo Asesor Científico

Honorario (GACH). “No solo sería clave para seguir por el camino

de impulsar buenas políticas públicas, también sería clave para

evitar malas políticas”, argumentó.

Sobre el final de la conferencia, el director de Ceres reforzó su

mensaje esperanzador: “Tenemos que adaptarnos y aprovechar las

oportunidades que nos ofrece el mundo actual. Depende de

nosotros”, de la introspección, serenidad y reimpulso.