Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay durante el Gobierno encabezado por José Mujica (2010-2015), renunció este martes a su escaño en la Cámara de Senadores tras más de dos años sin poder acudir por un problema de salud.

Lo hizo mediante una carta enviada a la presidenta de la Cámara y actual vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, en la que detalló que tomó esa decisión tras sufrir una infección respiratoria muy compleja a mediados de 2020 que le generó «una disminución relevante» de su capacidad física.

«Aunque lentamente he logrado avanzar, no me resulta posible asegurar cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige el trabajo en una banda en el Senado, aspecto que conozco bien por haberlo desarrollado durante muchos años», dice la misiva.

En esta también resaltó su dolor por abandonar un lugar que le permitió «desarrollar un aprendizaje fundamental» para su vida política.

Pese a esto, Astori aseveró que ese dolor no lo llevará a dejar de ser un actor político.

«Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida y que no es otra que la de dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, abierto y hospitalario para los jóvenes que ya están ocupando lugares destacados en esta trayectoria», concluyó.

Este martes, luego de que la carta fuera leída en la sesión llevada a cabo en la Cámara Alta, varios legisladores hablaron sobre la figura de Astori, quien también se desempeñó como ministro de Economía durante los dos gobiernos de la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio encabezados por Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).

Uno de ellos fue José Carlos Mahía, quien ocupa su banca en el Senado y quien destacó «su capacidad intelectual y política».

«Danilo es un protagonista de su tiempo, un hombre de izquierda, cristiano, frenteamplista, futbolero y carnavalero. En lo académico tuvo los más altos reconocimientos como consecuencia de su brillantez intelectual y también de su enorme disciplina», remarcó.

También destacó que el exministro practica un paradigma en su acción política que es «priorizar siempre el interés del Uruguay».

Mientras tanto, el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, le envió un mensaje a Astori mediante una publicación en su cuenta de Twitter en la que resaltó su labor.

«Saludamos a @DaniloAstori en el día en que deja la actividad parlamentaria. Su aporte al país en estas décadas, más allá de diferencias y coincidencias, ha sido insoslayable y debemos destacar la firmeza en sus convicciones. Los mejores deseos», escribió. (EFE)