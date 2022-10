El Día del Periodista y Comunicador Coloniense se celebra desde el 2019, atendiendo a que un 6 de octubre de 2000 nacía la Asociación de Periodistas del Este de Colonia.

La territorialidad es un primer elemento que nos moviliza para hablar en este día.

En ese sentido no dialogamos tanto entre nosotros, o si lo hacemos, queda la sensación que la cobertura resiste muros invisibles que tocan el deporte, la cultura, la política, las tradiciones y también el periodismo, principalmente radial y escrito.

¿Todo lo que sucede allá no moviliza el acá? No tengo una respuesta definitiva, cada periodista debe tener su experiencia. Ahora con Anailen Nassif en Nueva Helvecia, en otros tiempos con Luis Carro en Colonia, compartíamos espacios «de corresponsalía» contando las cosas de nuestro entorno.

Los desafíos de la comunicación son casi los mismos de otras tierras. «Leer ya no es lo que era», dice el Profesor Carlos A. Scolari. Y no solo no leemos como antes sino que tampoco escribimos como antes. Surge la lectura transmedia. Las pantallas. Un proceso dialógico en donde las audiencias participan y opinan activamente.

El nativo digital presta atención a muchas cosas en un mismo tiempo. Es la realidad, lo vemos en nuestras propias casas. Nosotros trabajamos día a día para esos públicos. Y no necesariamente esa nueva relación entre humanos y tecnologías hace caer al lector pensante, al crítico, porque no es cierto eso que cada vez se lee menos. Al contrario, cada vez se lee más, pero con otras características añadidas y poco comprendidas.

Precisión, rapidez, cercanía, son rasgos que valoramos e intentamos construir día a día. A veces lo logramos. Muchas otras no.

Vivimos en un tiempo en que la sociedad define nuevos pactos de lectura, y estos se asocian no solo con la dinámica producto-consumo, sino que experimentamos otros cambios que antes eran poco imaginables. El más importante es alcanzar audiencias -muchas veces- poco usuales para medios locales.

Si bien aún en Uruguay no hay mucho interés por estudiar el fenómenos de las plataformas digitales de información, al menos en nuestra experiencia nos sorprende los episodios extrarregionales. El interés en pautar de agencias publicitarias digitales con sede en el exterior. Algunas consultas fundamentalmente de estudiantes de posgrado en universidades europeas que vienen estudiando el fenómeno comunicacional en plataformas locales. Son indicadores que los conceptos de territorialidad van cayendo y hoy las audiencias también están dispersas, más allá incluso de las cercanías geográficas.

¿Qué implica esto? Varias cosas. En Carmelo Portal mostramos interés naturalmente por los acontecimientos locales. Pero no descuidamos las noticias del país y ponemos énfasis en estar atentos también a lo que sucede en el litoral argentino, donde curiosamente tenemos audiencias interesantes.

En el 400 A.C. un filósofo llamado Sócrates sostenía que las palabras escritas no sabían defenderse a sí mismas y que siempre iban a necesitar de alguien que las explicara.

Hoy nos encontramos en plena transición tecnológica de los modos de lectura.

El desafío es enorme para quienes todos los días intentamos llevar un mensaje a través de una dimensión intermedial, en una relación entre distintos dispositivos de lectura, en una diversidad de pantallas y todo en un ambiente mediático.

Reflexionar sobre la lectura, la formación de contenidos, las cercanías desde lo global, son elementos interesantes para celebrar el día del comunicador coloniense en un espacio histórico de tiempo donde las cosas cambian de lugar, de forma, de espacio e incluso de sentido.

¿Cómo explicarlo todo y explicarlo bien?