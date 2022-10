El IWF es un foro para impulsar soluciones y acuerdos en función de los desafíos globales, articulando el gobierno, la sociedad civil y el mercado. En su primera versión se reunirán líderes políticos, empresariales y de organizaciones civiles para reflexionar y propiciar oportunidades para el cierre de las diferentes brechas de las mujeres y la población en general, en un contexto de recuperación económica, de salud y social del mundo actual.

El 26 de octubre en el centro universitario Siglo 21 de Buenos Aires, IWF2022 reunirá a tomadores de decisiones para intercambiar sus experiencias, articular acciones y cooperar entre los presentes. La agenda está diseñada para propiciar nuevas conexiones en el auditorio. Permitirá a los speakers y al público encontrar oportunidades de enlace y networking con los diferentes propósitos de liderazgo.

“El primer encuentro IWF Argentina 2022 lo hemos dedicado a sensibilizar, concientizar e inspirar sobre la importancia y urgencia de abordar como sociedad en general, y como empresarias/os y emprendedoras/es en particular; los desafíos globales que enfrentamos.

La expectativa es brindar herramientas para apoyar el desarrollo de líderes del sector privado en el cambio de gestión de empresa tradicional hacia un modelo centrado en la gobernanza de triple impacto – entendido por desarrollo económico, social y ambiental” Indicó Andrea Pérez, Directora de IWF2022 Argentina.

El foro será híbrido – presencial y virtual, facilitando el acceso no solo para Buenos Aires, también para latinoamérica y población hispanoparlante. A la fecha diferentes organizaciones han confirmado su presencia: Red Alimentaria y Red empresaria, DNN Diplomatic News (Argentina), Revista Level (Colombia), Política UR30 (Uruguay), Plumari, Cielos Pampeanos, DHI, Expositores confirmados: Alejandra Beligoy (Host) , Natalia Facciolo (MeCAME) – Micaela Tommasini (CAME SUSTENTABLE) – Gustavo Gómez (Asesor en triple Impacto) Luis Aragón (Mentor), Saxa Setefan (Director Ceideps) Silvia Chus y Patricia Malnati (UIPBA), Carolina Barone y Marisa Tojo (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Verónica Sosa (S.H.E.), Graciela Adam (Fundación global), Andrea Grobocopatel (Fundación Flor), Cecilia Garau (Decana de la Universidad de Flores), Constanza Connolly (Keidos Impacto Global), Marta Lastra (Colegio de Abogados de Códoba), Victoria Cole (Wunderman Thompson), Pedro Friedrich (Sistema B / Tonka Solar) y Fernanda Mierez (Estudio Beccar Varela).

IWF es producto de acciones continuas y de alto impacto de NetHuman, red que involucra a mujeres líderes de los cinco continentes. Se espera que el foro tenga versiones en los diferentes países cada año, de forma tal, que la reflexión y el intercambio de conocimiento sea global. El Impact Women Forum, en la versión por país estará a cargo de una de las direcciones de las agencias de NetHuman que son: Red de Sororidad y Global Impact.

Para la versión del 2022, se encuentra liderado por Andrea Pérez directora de país de la Red de Sororidad y co-coordinado por la directora de Net Human Cynthia Palomina Buleje, quien indica que su propósito para el IWF2022 es “Impulsar el talento femenino y la igualdad de género. Mujeres y hombres comprometidos con la sociedad civil, dispuestos a aunar esfuerzos para incrementar la participación e influencia de las mujeres en las esferas de decisión en el ámbito social y económico”-

Se invita a la comunidad de mujeres, a las organizaciones civiles, personas empresarias y gobierno local a participar activamente de la agenda porque en definitiva el IWF2022 facilitará la reunión intersectorial de triple impacto para un diálogo constructivo y de networking, beneficiando a todas las partes involucradas.