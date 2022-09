El presidente, Luis Lacalle Pou, aseguró este viernes que no recibió «información correcta» sobre su jefe de seguridad, quien días atrás fue imputado por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Durante una rueda de prensa, el mandatario fue consultado acerca de si creía que se le había ocultado información, luego de que este lunes resaltara que cuando solicitó el legajo de Alejandro Astesiano, allí no figuraban antecedentes penales.

«Si yo te respondo que sí, estaría hablando de una intención manifiesta de engaño. Lo que sí, no me dieron la información correcta», afirmó Lacalle Pou.

De acuerdo con esto, agregó: «Yo me puedo equivocar, pero no les voy a mentir. Cuando yo dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad».

Además, aseveró que los uruguayos «pueden tener un presidente que se equivoca pero no uno que les miente».

Finalmente, dijo que las críticas que han surgido a raíz de este asunto no le extrañan, pues tanto un Gobierno como un presidente «están sujetos a la crítica». (EFE)