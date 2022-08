A las 6:13 de la madrugada del domingo un vecino que se encontraba saliendo de la Estación de Servicio ubicada en los accesos norte hace la llamada al 911.

Para el Jefe de Policía Crio. Gral. (R) Jhonny Diego el incidente que destrozó un monolítico con base de adoquines, ubicado en el cantero central de dicha arteria fue ocasionado por un vehículo.

Diego dijo a Carmelo Portal que el choque se trata de «un daño hacia la propiedad pública que requiere una denuncia. La misma la hizo la Alcaldesa (Alicia Espíndola).»

El jerarca explicó que el daño lo produjo un automóvil que fue abandonado y el chofer junto a un acompañante se fueron del lugar. La policía logró ubicarlos y se dio cuenta a Fiscalía.

Según el Jefe de Policía de Colonia, la Justicia dispuso que el señor que protagonizó el choque se haga cargo del costo de la reparación de los daños.

«El tema se terminó ahí, nosotros estamos ante lo que la Justicia dispone. Si el hombre va a reparar el daño, eso lo manejará el Municipio con la persona que lo produjo. Estamos en un país donde hay normas legales y nosotros nos regimos por las mismas. La persona se ubicó ya no tenemos más potestades», dijo el jerarca policial.

Al preguntarle por qué no se lo ubicó de inmediato y se le realizaron análisis de rigor, alcoholemia, consulta con un médico forense, etc. el Jefe Jhonny Diego adujo que como se retiraron de la escena no se les hizo el control de espirometría.

La tesis del Jefe de Policía de Colonia es que si alguien abandona el lugar del siniestro no se le puede hacer el control de espirometría, «porque pueden decir que se retiraron a tomar un trago y volvieron, por lo que la prueba no sirve.»

«La espirometría solo sirve cuando se realizan persecuciones y se los detiene, o cuando están en el sitio del siniestro, si lo abandonan, no tiene valor de prueba», dijo a nuestro medio Jhonny Diego.

Sobre este episodio la Jefatura de Policía de Colonia no publicó en su sitio oficial información alguna, desconociéndose iniciales y edades de las dos personas involucradas.