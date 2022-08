PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el marco de 18° Concurso de Quesos del Uruguay realizan un llamado a los

interesados en formar parte del jurado, quienes deberán cumplir con los siguientes

requisitos obligatorios:

● Tener entre 18 y 70 años.

● Experiencia profesional, académica o laboral en la ejecución de evaluaciones

sensoriales; o en su defecto, ser profesional en el área de Ciencia y Tecnología

de Productos Lácteos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos.

● No padecer intolerancias o alergias alimentarias que comprometan su salud;

por ejemplo, no ser intolerante o alérgico a la lactosa, no ser celíaco, diabético,

etc.

● No padecer ninguna enfermedad orgánica o psicológica que altere su capacidad

perceptiva y su atención; incluye todos los tipos de afecciones respiratorias o

visuales crónicas.

● Participar en los Talleres de Nivelación a llevarse a cabo los siguientes días:

 Miércoles 17 de Agosto a las 18:30 hs. en la Escuela de Lechería.

 Miércoles 14 de Setiembre a las 18:30 hs. en la UTEC Villa La Paz.

 Jueves 06 de Octubre a las 18:30 hs. en la Escuela de Lechería.

El cupo de jueces será limitado, venciendo el plazo para la postulación de los

interesados el día viernes 12 de agosto de 2022.

Los interesados deberán enviar un e-mail a [email protected]

indicando en el asunto “Postulación Jueces” con los siguientes datos:

1. Nombre completo

2. Fecha de nacimiento

3. Domicilio

4. Teléfono de contacto

5. E-mail

6. Formación

7. Experiencia laboral hasta la fecha

8. Empleo actual (en caso de trabajar en una industria que elabore quesos,

especificar qué variedad de quesos produce)

