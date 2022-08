En la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Colonia el edil departamental Gabriel Gabbiani (P. Colorado – Ciudadanos) volvió a plantear temas diversos para distintas localidades.

Básicamente, el curul abordó problemáticas relativas al flechado de calles, reparación, instalación de luminarias y transporte colectivo relacionadas con diversos puntos del departamento.

Puntualmente, el curul presentó al deliberativo los siguientes temas:

Calle Domingo Maddalena (Colonia del Sacramento)

“Solicitamos al Ejecutivo Comunal considerar un planteo ya realizado por vecinos y usuarios tendiente a analizar la posibilidad de que la calle Domingo Maddalena, en Colonia del Sacramento, sobre la cual se emplazan la Escuela Nº 98 y el CERP, sea de una sola mano. El pedido obedece a que la calle es muy angosta, por allí pasan ómnibus, y la entrada y salida de dichos centros de estudios, en particular de la escuela, se tornan muy peligrosas. Encomendamos el seguimiento a la Comisión de Tránsito y Transporte”, fue el planteo del edil.

Calles Dr. Hugo Dermit y Julio Picca (Juan Lacaze)

“Las calles Dr. Hugo Dermit y Julio Picca, de Juan Lacaze, se encuentran en pésimo estado, a pesar de que ambas inician en pleno Centro de la ciudad”, expuso el edil colorado. “La primera de ellas tiene un visible deterioro en su carpeta asfáltica en aproximadamente 6 cuadras, que ya no admite más bacheos. Y la segunda, en 4 cuadras de extensión sigue siendo de balasto a pesar de las múltiples solicitudes para que se le construya cordón-cuneta y se bituminice. Solicitamos al Ejecutivo Comunal atender ambos problemas, que también es un antiguo reclamo de los vecinos, y encomendamos el seguimiento a la Comisión de Obras”, planteó Gabbiani.

Luminaria entre Artilleros y Ruta 1

“Solicitamos la colocación de una luminaria y señalización en el punto en que la ruta de acceso que comunica el Balneario Artilleros con la Ruta 1, desvía hacia el balneario Santa Ana. La solicitud se debe a la oscuridad reinante en ese sitio, que puede derivar en complicaciones para el tránsito. Encomendamos el seguimiento a la Comisión de Tránsito y Transporte”, planteó el edil colorado, que de esa manera también trasladó una inquietud de los vecinos de la zona.

Iluminación entre Colonia Cosmopolita y Juan Lacaze

“La oscuridad reinante en la ruta que une Juan Lacaze con Colonia Cosmopolita es absoluta. En procura de evitar situaciones que luego tengamos que lamentar, solicitamos al Ejecutivo Comunal la colocación de mojones con señales reflectivas en todas las curvas existentes en dichos trayectos, sin perjuicio de que ocasionalmente también pueda instalarse alguna luminaria. Encomendamos el seguimiento a la Comisión de Tránsito y Transporte”, fue el preciso planteo realizado.

Doble vía de Ruta 1, ingreso a Los Nogales (Colonia del Sacramento)

“Vamos a solicitar al MTOP y al Ejecutivo comunal que en el anunciado proyecto de doble vía de la Ruta 1, entre la Radial de Tarariras y Colonia del Sacramento, se tomen en cuenta los accesos al barrio Los Nogales. Hoy es un peligro el cruce para los usuarios de los ómnibus, al momento de salir de allí hacia el centro de la capital departamental”, propuso Gabbiani. “Asimismo, que desde el barrio El General se pueda salir hacia el este sin tener que ir hasta la rotonda de la Ruta 1 y la Avda. José Batlle y Ordóñez (donde está emplazada la cruz), ya que el acceso que se construyó recientemente no permite salir directamente. Encomendamos el seguimiento a la Comisión de Tránsito y Transporte”, expresó el edil de Ciudadanos.

Acondicionamiento de la calle José Vico (Colonia del Sacramento)

“También en respaldo a una solicitud de los vecinos (Expediente 01-2022-2194-1), vamos a requerir el acondicionamiento de la calle José Vico, en el barrio Los Nogales, de Colonia del Sacramento, sobre la cual se emplaza la Escuela Nº 130. En las cercanías hay dos paradas de ómnibus. No hay cebras, ni carteles indicadores, ni lomadas, ni despertadores. Allí diariamente concurren muchos niños a estudiar, los autos pasan a muy alta velocidad y es un peligro al momento de cruzar. Encomendamos el seguimiento a la Comisión de Tránsito y Transporte”, dijo el edil.

Transporte colectivo en Santa Regina y Brisas del Plata

“En Santa Regina la empresa de transporte de pasajeros Macebus comenzó su servicio con 3 frecuencias diarias que daban la vuelta a todo el balneario. A raíz de una rotura en calle Tarariras y Av. de los Inmigrantes acortó el recorrido, no retomando el establecido luego de la reparación. Este año a solicitud de los vecinos, el Municipio de Valdense construyó una garita (en Sábalo y Espinillo) en la zona donde suben más estudiantes. Se logró que la unidad pase por la garita a levantar al pasaje, pero no así a dejarlo”, indicó. “También hay problemas en Brisas del Plata, porque nos dicen los vecinos que la unidad viene de Nueva Helvecia por Concordia, pero algunas veces no entra a buscar a los usuarios. Vamos a solicitar, por tanto, que el Ejecutivo Comunal tome las providencias del caso para solucionar estos problemas, encomendando el seguimiento del tema a la Comisión de Tránsito y Transporte”, finalizó Gabbiani.