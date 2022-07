Corría el mes de setiembre del 2021 y el Municipio de Carmelo resultaba ganador del Proyecto de Huertas Municipales Comunitarias – Sembrando Huertas consistiendo en una contribución de $200.000 para su implementación.

La misma era financiada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enmarcada dentro del Proyecto Nacional “Nuestra Huerta”.

El proyecto ganador mencionaba que en los Barracones de la ex-Montes del Plata mediante un Plan Piloto se producirá tierra fértil con un compost orgánico y lombrices californianas, así como la producción de semillas en base a lo plantado.

Se contaría con el apoyo técnico de la Intendencia de Colonia desde la Dirección de Promoción y Desarrollo a través de su Director. Prof. Pablo Lecor y el Técnico Nicolás Vodanovich por el Programa Manos de la Tierra. El Municipio tenía previsto instalar un sistema de riego por goteo.

Los destinatarios serían familias carmelitanas que quisieran realizar su huerta en casa. Se comenzaría con unas 20 familias. Intervendrían también las personas del refugio Mides -que ya no existe- y diversas ollas populares, instituciones de bien público y comedores.

Como socios figuraban la Intendencia de Colonia y Moldeando el Futuro quien apoyaría con talleres, según la versión oficial del Municipio.

El proyecto ganador fue presentado por la Alcalde Alicia Espíndola (PN), los concejales Daniel Caraballo (FA) y Martín Manito (PN).

El Proyecto hoy

Según fuentes de la OPP el Municipio de Carmelo avanzó solo un 3% en el proyecto de Huertas, desde setiembre de 2021 cuando resultó ganador. De no tener avances peligra no solo el envío del total de $ 200.000 que ganó, sino que de no se justifican los gastos de $100.000 que recibió por adelanto, tendrían que devolver el dinero.

Mientras algunos concejales responsabilizan a la Alcalde Alicia Espíndola por no informar sobre el avance del proyecto, desde la OPP dejaron en claro, que las responsabilidades de un eventual incumplimiento son de los firmantes, por lo que además de la Alcalde involucraría a los concejales Manito y Caraballo.

Como socio del proyecto aparece la ONG Moldeando el Futuro, pero fuentes de la misma dejaron bien en claro ante Carmelo Portal que nunca fueron consultadas e invitadas formalmente para asociarse, «nos agregaron como socios sin pedirnos permiso», señaló Niobe Monteagudo. Desde la ONG intentaron comunicarse con la Alcalde Espíndola, por este tema, pero nunca fueron recibidos.

Los concejales han concurrido a ver un invernáculo que se encuentra en el predio de los Barracones, y que corresponde al proyecto, pero en el mismo no hay ninguna plantación, tampoco se ven las lombrices californianas que se mencionaba en el proyecto.

Carmelo Portal intentó obtener información detallada de los avances del programa en Carmelo , por parte de la Alcalde Espíndola, pero esta señaló únicamente que «continuamos con el proyecto».