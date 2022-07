Desde el pasado sábado, y hasta el 30 de julio, una nueva propuesta se suma a las vacaciones de invierno en la Argentina: “La magia de Sabri”, creada y dirigida por Sabrina Champalanne, y presentada por Actuarte Studio. La obra está interpretada por la compañía Chaparrón, con Mila Díaz Fraga y Delfi Viaggio como protagonistas, publica el diario porteño Ámbito Financiero.

“Este proyecto”, cuenta Sabrina Champalanne “surge de una circunstancia personal: fui mamá, y mi bebé lloraba por todo. Entonces empecé a inventar canciones para tranquilizarla. La bañaba, o íbamos en el auto y le cantaba esas canciones. Yo también tenía experiencia con chicos en un colegio, donde dictaba singing y drama. En lo que se refiere al teatro, previamente, hacíamos televisión en Uruguay, en Carmelo, donde teníamos a cargo los cierres del año. La obra nació un poco de todo esto, de lo que yo estudiaba de comedia musical, más mi experiencia didáctica con los chicos, más lo que tengo sellado en mí desde que fui a ver las Trillizas de Oro, que es lo presencial, lo tangible. Yo quería algo donde uno pudiera volver a tocar a los personajes”. Terminar con la etapa virtual era su propósito. “Y con lo falso. Yo llevé a mi hija a ver High Five y no eran ellos: nosotras, con mi hija, veíamos la serie, que estaba excelentemente desarrollada a nivel didáctico. Eso también influyó en la creación de esta obra. Mi tío trabajó veinte años en el Canal 9 de Alejandro Romay, es decir, en la mejor época de ese canal, y por eso me guió en los pasos para escribir un guión, un programa infantil”.

Pese a lo que puede suponerse, el rubro infantil no es de los que los productores acepten de inmediato: “Primero me decían, no, chicos no, perros tampoco. Pero insistí. Lo básico era, para mí, hacer didáctica pero siempre jugando, que los chicos se divirtieran aprendiendo. ‘La canción del semáforo’, por ejemplo. Y después son los chicos los que nos enseñan a nosotros, porque a ellos solemos enseñarles lo que hay que hacer bien y después ellos comprueban que nosotros no lo hacemos en tantas cosas…”

Con respecto al show, Champalanne añade: “Fue así que empecé a escribir las letras de las canciones, y una amiga de comedia musical las musicalizaba. Yo había hecho un programa infantil del que hablé antes, que grabábamos la parte más difícil, la del croma, acá en Zona Norte, y completábamos en Carmelo cuando salió la posibilidad de ponerlo en la televisión de allá. Estuvimos tres años, ganamos premios, y tuvimos tanto éxito que nos copiaron en Montevideo, allí hicieron ‘La magia de Claudia’”.

La base del espectáculo cuenta cómo, a partir del fin de un programa de televisión, la Genio Sabri se aparece en casa de las niñas para rescatarlas de las trampas ocultas de la tecnología y descubrir la experiencia de vivir jugando con la imaginación. “No es un mensaje contra la televisión”, comenta Champalanne, “sino una reflexión sobre las nuevas tecnologías. Los chicos hoy han sustituido la televisión por el celular, y no tienen límites. Nosotros veíamos la tele hasta cierta hora y luego se terminaba, los chicos hoy pueden pasarse cuatro horas frente a la pantallita sin darse cuenta. Me asusta pensar en nuevas generaciones de hipnotizados. Por eso, la obra invita a volver a la imaginación, : un poco de tecnología sí, pero con límites. Todo lo que se ve es original: hay reggae, reggaetón, para que los niños vuelvan a ser niños y no quieran saltearse edades”.

