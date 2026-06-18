Montes del Plata inició este miércoles 17 de junio el ciclo 2026 de su programa “Yo Sigo”, una iniciativa orientada a promover la continuidad educativa entre jóvenes de las comunidades donde la empresa desarrolla actividades. Este año, la propuesta incorpora a la UTU de Guichón, en Paysandú, y mantiene su trabajo con los liceos de Ombúes de Lavalle y Conchillas, en el departamento de Colonia.

La primera actividad se realizó en la UTU de Guichón, con talleres de orientación vocacional del programa “Orientando Orientales”. La agenda continuará el 24 y 25 de junio en el Liceo de Ombúes de Lavalle y el 15 de julio en el Liceo de Conchillas.

En esta edición participarán 278 estudiantes. En Guichón, la actividad alcanzará a 53 alumnos de noveno año. En Ombúes de Lavalle y Conchillas participarán jóvenes de distintos niveles de Enseñanza Media Superior.

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El programa busca acompañar a los estudiantes en la definición de su futuro educativo y acercarles información sobre oficios, profesiones y trayectorias laborales. Para ello, colaboradores de Montes del Plata comparten sus experiencias con los adolescentes.

“Orientando Orientales” se desarrolla en Conchillas y Ombúes de Lavalle desde 2014, con una interrupción en 2020 por la pandemia. Según un estudio encargado por la empresa a la consultora Indaga, el 95,7% de los participantes alcanzó Bachillerato o un nivel superior, frente al 60,4% entre quienes no participaron.