Este viernes se conoció la posición de los árbitros, quienes decidieron no estar a la orden para ninguna categoría de la misma, hasta tanto no sean atendidas sus exigencias, ya que se entiende no se han tomado las medidas demandadas con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la competencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una carta dirigida a la Liga Carmelitana de Fútbol los representantes del cuerpo arbitral quedan «abiertos al diálogo con el fin de construir», explicaron.

Esta mañana luego de recibir la nota de los árbitros la Liga Carmelitana de Fútbol comunicó oficialmente la posición de los árbitros, destacando que «ante esta situación se suspende toda actividad y se seguirá tratando los temas en la reunión del próximo lunes.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD