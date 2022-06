PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves AUTE Colonia publicó un comunicado a la opinión pública denunciando su situación.

«En los últimos días, como trabajadores del ente, hemos recibido una serie de denuncias por la precarización del servicio, se han registrado varios cortes de energía principalmente en la zona de Cardona y José Enrique Rodó, pero el problema va más allá de esa zona y trasciende los límites de Colonia,» advierte el comunicado.

«La falta de personal ya es insostenible, en José Enrique Rodó solo hay una brigada conformada por 2 funcionarios para atender los reclamos de la ciudad y el área rural, en los últimos días funcionarios de otras localidades se tuvieron que trasladar hacia el lugar para realizar los trabajos. Si a eso le sumamos el tiempo de desplazamiento se demora aún más la reposición del servicio,» denuncian.



«Por otra parte, la Estación de Transformación de corriente ubicada en Cardona ha quedado chica para el consumo que existe en la zona, la estación suministra energía a varias localidades aledañas. Tampoco se pueden realizar tareas de mantenimiento, eso ya sería una utopía, cuando es algo básico de cualquier sistema,» señalan.

Mas adelante advierten que «faltan materiales para trabajar, no hay fusibles, no hay transformadores, hemos llegado a tal punto que se están reparando fusibles retirados de la línea para reponer en otros lugares, hemos vuelto a atar con alambre en la UTE. También faltan columnas, se están retirando de los lugares que no se usan, para reponerlas en los lugares que se necesitan. Algunas hay que cortarlas porque son demasiadas largas para volver a utilizarlas.»

Según la visión de los trabajadores sindicalizados de Colonia , «esto es parte de un brutal recorte presupuestal que se viene llevando adelante en funcionamiento, inversiones, y fundamentalmente en ingreso de personal. Esto va muy a contrapelo con lo que dice el Directorio de la UTE, que aduce un superávit de 270 millones de dólares y no tenemos fusibles, cables y columnas. En otro orden se van 170 millones de dólares en tercerizaciones.

Los números no cierran…,» concluyen.