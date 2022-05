Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, personas enfermas). No dejarlas solas.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

Consejos en caso de que ocurra una emergencia

Una emergencia es una irrupción sorpresiva y violenta en la vida de las personas. Es normal que nos provoque miedo, enojo e inseguridad. Esas reacciones dependerán de nuestras experiencias previas y de nuestro temperamento. Pero más allá de las diferencias, debemos tener incorporadas tres acciones: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos.

Mantener la calma

A pesar de la tensión del momento, debemos mantener la calma para adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno.

No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada.

Llamar al 9-1-1

Es necesario notificar a las autoridades sobre lo que está sucediendo. Basta con llamar al 9-1-1 para activar la respuesta estatal.

Informarse de la situación

Debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores.