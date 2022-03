Superar miedos, creencias sociales, enfrentarse a ámbitos dominados casi por completo por hombres, y recibir una remuneración acorde a sus tareas, son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres que buscan ocupar un lugar en la industria tecnológica para la cual se preparan durante muchos años.

Cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Con el paso de los años, la sociedad evoluciona y tiende a ser un poco más igualitaria, sin embargo, son muchos los aspectos en los que aún es necesario reconocer y valorar el lugar que estas ocupan en la sociedad.

El ámbito tecnológico es uno en los cuales, la brecha de género sigue siendo muy grande. Si bien la tecnología cobra cada vez más protagonismo en un mundo en constante cambio, y existen numerosas oportunidades laborales relacionadas, para las mujeres -quienes podrían aportar a ello un expertise muy valioso- todavía es todo un reto insertarse en esta industria.

Al respecto responden las siguientes preguntas Mariana Coste, Solution Provider Diamond y Epecistas, Vertiv, Southern South America y Mariela Misiano, Service Offering Manager Vertiv LATAM.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido como mujer en tecnología?

Mariela: La tecnología es el futuro, es lo que nos conecta día a día, durante todos estos años tanto en lo laboral como lo académico aprendí a superar los miedos y a que mis palabras sean escuchadas. La capacidad resolutiva y pasión con que las mujeres encaramos los temas hacen que en los tiempos actuales de transformación digital se pueda lograr soluciones y avances en forma más rápida.

Mariana: Que debemos estar seguras de nosotras mismas, aprender, trabajar duro y demostrar de lo que somos capaces de hacer.

¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo que afrontar como mujer en tecnología?

Mariela: En las carreras de ingeniería siguen siendo mayoría los hombres y socialmente se cree que son carreras muy difíciles y que no son para mujeres. El desafío más grande que tuve que afrontar fue el de romper este paradigma. Uno tiene que estudiar lo que le gusta y lo que le hace feliz.

No es nada fácil, uno se encuentra con un ambiente muy difícil y lleno de injusticias. Lo importante es hacerse valer por una misma, por sus capacidades y vencer estos miedos.

Lo mismo sucede en el ámbito laboral, donde las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo hoy en día muy grandes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Creo que a medida de que se vayan insertando más mujeres al mercado laboral y tengan más ambiciones, va a provocar que más mujeres se animen a estudiar la carrera.

Mariana: A mis comienzos, allá por 1993, era un entorno de hombres, las mujeres ocupaban posiciones de Marketing o recepción, y ser ejecutiva de ventas y atender corporaciones u organismos estatales donde todos eran hombres fue difícil por momentos. Pero mi empuje , trabajo y seguridad me permitieron encontrar un lugar de igual a igual.

¿Qué consejo le daría a alguien que esté considerando una carrera en tecnología?

Mariela: Lo primero que les diría es que no escuchen lo que dicen los demás, empujarlas a que se animen a vencer los tabúes que hay en el mercado en general, y que siempre que uno esté convencido y ponga lo mejor de uno mismo el éxito está a un solo paso. Pero para eso es necesario estudiar y capacitarse. Las oportunidades tarde o temprano siempre llegan si en el camino damos lo mejor de nosotros mismos.

Mariana: Que permanentemente estén dispuestos a aprender, estudiar , la tecnología avanza día a día y está en permanente cambio. Debemos estar actualizados, leer, estudiar para poder, no solo crecer, en nuestros trabajos sino también para poder desarrollarnos en el mundo tecnológico.

¿Por qué considera que es tan importante que las mujeres se desarrollen en el ámbito tecnológico?

Mariela:Primero es importante saber que el ámbito tecnológico tiene grandes oportunidades laborales. Las carreras de tecnología son muy requeridas en el mercado.

En cuanto a las mujeres, es importante que se desarrollen en el ámbito tecnológico ya que tienen una capacidad más analítica y de resolución que el hombre no tiene.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hoy en día el mundo se está adaptando a tecnologías que cambian constantemente y la mujer suele adaptarse mucho mejor y más rápido, tenemos esa capacidad innata de resolver y de hacer muchas cosas a la vez.

Estas características nos van a permitir ser exitosas en este tipo de carreras y mercado laboral.

Mariana: Porque creo que podemos aportar esa visión femenina. Somos detallistas, tenemos ese costado femenino que nos permite abarcar diferentes ángulos y sin ninguna duda sumamos con nuestra presencia.

¿Cuál considera que es el aspecto social más importante que tiene que cambiar para generar un cambio positivo en la brecha de género?

Mariela: A veces cambiar la mentalidad de las personas es muy difícil, yo creo que las empresas tienen que ayudar a hacer ese cambio social. Esto puede pasar si comienzan a designar más líderes mujeres en cargos altos, en las máximas posiciones.

Es importante que las empresas grandes den el ejemplo y que empiecen a darle más lugar a las mujeres, que acorten esta brecha de género.

Tiene que existir más diversidad en el ambiente laboral y que estos máximos puestos sean ocupados por mujeres que lo valen, que son muy capaces y talentosas. Que no sean simplemente puestos que las empresas quieran cubrir solo para mostrar públicamente que apuestan por la diversidad. Que la posición este liderada por personas capaces independientemente del sexo que tengan.

Mariana: Según mi experiencia, creo que se ha avanzado mucho en todos estos años. Hoy en día las mujeres ocupamos posiciones de directorio, gerencias en empresas tecnológicas. Creo que lo que está pendiente es una igualdad en las remuneraciones.

¿Qué es lo más importante que una mujer puede aportar al mundo tecnológico?

Mariela: Su capacidad resolutiva. Está en nuestro adn, somos multifuncionales, el hombre no es tan así.

Que haya más mujeres en el ambiente tecnológico va a permitir tener más cambios. La mujer cuestiona porqué hacer las cosas y justamente necesitamos ver esto, la innovación en un mundo que está cambiando, donde la conectividad está al 100%, donde hay cambios tecnológicos, el cuestionamiento por parte de una persona que tenga la forma de ver de manera diferente, nos va a ayudar a mejorar.

Mariana: Su visión global de las situaciones y definitivamente su sensibilidad. Los negocios se hacen con personas, más allá de las organizaciones.

Según su experiencia, ¿Se percibe un aumento en el interés de las mujeres por sumarse al mundo tecnológico?

Mariela: Depende. Si y no. Yo creo que todavía hay muchos miedos. El miedo a afrontar una carrera donde todavía hay más hombres que mujeres. El miedo a que después el mundo laboral pueda ser muy injusto y sobre todo el miedo a que sea muy difícil.

No creo que no haya interés, creo que pasa por el miedo a lo que se va a tener que afrontar.

También hay que tener en cuenta que las mujeres pueden querer tener una etapa de maternidad, que el hombre de por si no tiene. Las carreras de ingeniería son muy largas y generalmente cuando se terminan una ya empieza a pensar en formar una familia, en estos casos es muy importante que las empresas sepan acompañar.

No hay que pensar que es difícil, no hay que pensar que no se puede y hay que buscar empresas donde te den la oportunidad laboral, te sepan esperar y te den el espacio.