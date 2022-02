PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Alcalde de Miguelete María Elena Martín, presentó su rendición de cuentas 2020/ 2021 del Municipio, el pasado 25 de febrero. La misma fue transmitida vía streaming por la cuenta de ese Municipio en Facebook.

A la rendición no concurrieron los concejales, en esa línea manifestó sentirse muy tranquila en relación a lo que se ha venido denunciando.

A la Alcalde de Miguelete se la acusa en derivar tierra de una obra del Municipio hacia un campo propiedad de su familia, utilizando camiones, maquinaria y personal del propio municipio.

La denuncia fue presentada por el concejal colorado Dr. Héctor Rodríguez.

La jerarca sostiene que no hay pruebas firmes en su contra y que la explicación de lo que se viene dando la dará únicamente a los vecinos de Miguelete. Los concejales -según la versión de la Alcalde- obtuvieron información de vecinos, preguntándose quiénes le dieron esa información (los los presuntos ilícitos). «Yo estoy muy tranquila en cuanto a lo que se dice y se piensa; pero no lo estoy por mi familia, mis hijas, mi esposo, mis padres, por mi pueblo. Yo no entré al Municipio para sacar algo. Yo no necesitaba de un sueldo,» comentó.

«Nadie entró sabiendo», explicó la jerarca quien puso énfasis en su formación como docente «yo no soy política, estoy en un puesto político, si hubiera conocido esta forma de hacer política yo no la entiendo.»

«Me hubiera gustado que hoy hubiese concurrido más gente y que mis compañeros concejales estuvieran acá, dando la cara. Porque si salen a decir tanta cosa como se ha escuchado yo pienso que la única forma de entender y comprender las cosas es viniendo y dando la cara,» recalcó.