Con un llamado a luchar contra el machismo para lograr una sociedad «más justa», Fernando Pereira asumió este sábado la presidencia del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay de 2005 a 2020 y hoy está en la oposición.

Durante su discurso, quien anteriormente fuera presidente de la central sindical, el PIT-CNT, dijo que los varones deben cambiar su masculinidad y agregó que la construcción «machista y patriarcal» ha hecho «enormes daños».

«No basta con decir yo no lo hice, no basta con decir yo no soy parte de este proceso cultural, ni siquiera basta con cambiar personalmente nuestra masculinidad, tiene que ser un proceso colectivo y que el FA lo impulse dentro de su fuerza política», expresó.

Por otra parte, Pereira puntualizó que el ingreso del feminismo al FA es «una necesidad política y ética».

En concreto, sostuvo que el partido debe transversalizar con género todas sus políticas, lo que permitirá que mujeres que en este momento «ni pasan por la puerta» del FA comiencen a entender su política.

Para el nuevo presidente, el FA no puede estar alejado de un movimiento que aseguró es «probablemente» el más transformador de Uruguay y de Latinoamérica.

«Si estamos lejos no es peor para el feminismo, es peor para el FA», expresó.

Entre los temas de los que habló, Pereira dijo que en este momento la tarea principal es «construir una mayoría» detrás de las organizaciones sociales que encabezaron la campaña para derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto insignia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

«Hay vientos que indican que el 27 de marzo habrá una construcción de una mayoría y será una victoria no de nuestra fuerza política, del pueblo uruguayo que defendió sus derechos», dijo haciendo referencia a la jornada en que se llevará a cabo el referéndum.

De acuerdo con esto, llamó a los militantes del FA a golpear las puertas de todas las casas del país y dijo que ese «pueblo a pueblo» no debe finalizar nunca.

Pereira fue designado el 23 de diciembre como presidente electo del FA luego de que se impusiera al actual diputado Gonzalo Civila y a Ivonne Passada, senadora entre 2015 y 2020, en las elecciones de esa fuerza política.

