Colonia, 25 de Enero del 2022 | COMUNICADO

REPUDIO y DENUNCIA SOCIAL

Repudiamos y denunciamos socialmente la agresión sexual cometida por un grupo de varones a una mujer.

No vamos profundizar en detalles que son de público conocimiento al momento de emitir este comunicado y que solo generan mecanismos de revictimización para con la mujer que ha sufrido esta aberrante agresión.

No obstante cómo colectivo queremos realizar algunas apreciaciones.

¡Manada no! Violación grupal, no son animales, el comportamiento en mandada no aplica para esta acción aberrante hacia una mujer y por ende hacia todas las mujeres. Son varones racionales hijos sanos del patriarcado, conscientes del delito que han cometido.

A través de la violación en palabras de Rita Sagato, el macho ejecuta un crimen moralizador. La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político, perpetrado de manera deliberada por los varones hacia las mujeres y disidencias con el objetivo de someter, demostrar supremacía y reafirmar ante otros varones su «masculinidad».

La violación es un delito lamentablemente frecuente, sub-denunciado y naturalizado, asociado socialmente con el espacio público pero que ocurre mayoritariamente en el ámbito intrafamiliar que aún hoy sigue siendo tratado como un problema privado.

Como colectivo queremos enfatizar que la violencia sexual NO es un problema privado y mucho menos un problema de quien la sufre, es responsabilidad del estado trabajar en la prevención, abordaje, condena de los culpables y reparación de las víctimas y sus familias.

NI EL ESTADO NI LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO PODEMOS SER INDIFERENTES!

Cómo colectivo militante por los derechos humanos exigimos políticas de estado que contemplen el acompañamiento integral de las víctimas, exigimos educación sexual integral como forma de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual. Exigimos acompañamiento y reparación para los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual y condena a los agresores.

Nos parece miserable politizar partidariamente este hecho aberrante en el actual contexto de debate por la ley de Urgente consideración (LUC). La violencia de género en todas sus manifestaciones incluida la violencia sexual es emergencia nacional y RESPONSABILIDAD DE ESTADO sin importar el partido que gobierne.

Desde el departamento de Colonia, nos sumamos al repudio nacional y exigimos a la Justicia que brinde todas las garantías correspondientes a la mujer sobreviviente y que los violadores reciban la condena que corresponde por el delito que han cometido.

COLONIA DIVERSA

Oficina Departamental Gral Flores 729 bis

Colonia del Sacramento

[email protected]

www.coloniadiversa.org