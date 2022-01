Los sindicatos nucleados en la Central Organizadora Nacional de Sindicatos Policiales

se declaran en Conflicto.

Presentadas las denuncias correspondientes en los MTSS, Ministerio del Interior y en la OIT

pidiendo Negociación Colectiva para el resto de los sindicatos Independientes Policiales de

todo el País, «viendo el nulo interés de las instituciones involucradas en dar solución

inmediata a nuestros justos planteos es que se decide a partir de este momento

declararnos en «Conflicto», señala el comunicado.

Reclamos:

Recuperación Salarial: pedimos de un 10% para arriba, no podemos pretender que a

los funcionarios policiales que se les exige «exclusividad», ya que somos exclusivos por

ley, la que nos excluye de realizar tareas de seguridad en cualquier otro ámbito que no

sea dentro del Ministerio del Interior, dejando a un profesional en lo que somos

formados (Seguridad) obligados a no poder ejercer nuestra profesión en ámbitos

privados, sin pagar lo que corresponde por ello.

«Servicio esencial»: por ley somos servicio esencial no podemos dejar a la población

sin seguridad, pero «tampoco se nos paga la esencialidad».

«Full time»: La propia ley dice que somos policías las 24 Horas los 365 días del año,

pero no se nos paga por ello tampoco.

A todo esto se suma a la pérdida salarial, Según cifras publicadas por I.N.E, entre enero

y Noviembre del año 2021 los precios se incrementaron un 8,07%, destaca el informe.

«Los policías no «aguantamos más», exigimos que se nos escuche y atiendan nuestras

necesidades, tenemos una Policía que se está sumiendo en la pobreza y encima

quieren borrar de un plumazo a la verdadera voz de los policías, la vozqué reclama lo

justo, El Sr. Ministro del Interior nos deja afuera de la negociación colectiva,

privándonos de nuestros derechos sin siquiera convocarnos, eligiendo a quien le da la

representación de la rama, firmando un convenio colectivo que calificamos de

Mamarracho, donde en su contenido no se ve ninguna mención de cosas macro que

generen mejoras para todos los policías, al contrario se firma un convenio colectivo

donde desaparecen a todos los sindicatos Independientes y favorecen solo al Sindicato

de Funcionarios Policiales de Montevideo Uruguay (SIFPOM-U) y a sus dirigentes,»

denuncia el comunicado emitido por la Central Organizadora Nacional de Sindicatos Policiales