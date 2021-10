PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, que ha organizado

hasta el momento 17 ediciones del CONCURSO NACIONAL DE QUESOS, se

aboca en esta oportunidad a la realización del 1º CONCURSO URUGUAYO

DE DULCE DE LECHE, en el cual participarán industrias lácteas de todo el

país.

La Jura se realizará el día viernes 26 de noviembre en la UTEC, ubicada en

La Paz, Departamento de Colonia. Allí un jurado calificado será el encargado

de elegir entre los participantes los mejores dulces en las siguientes

categorías: de mesa, con crema y repostero.

El concurso tiene como finalidad la difusión de los Dulces de Leche elaborados

y comercializados en Uruguay, así como generar el reconocimiento por medio

de la competencia, del esfuerzo que realizan las empresas participantes y

otorgar lineamientos para una mejora continua en su calidad sensorial,

brindando al mercado los mejores Dulces nacionales presentados en el

evento.

Participarán del Concurso establecimientos elaboradores de dulce de leche

habilitado por la Autoridad competente.

Los premios atribuidos serán medalla de oro y medalla de plata en cada

categoría. La Medalla de oro corresponderá al mayor puntaje dentro de la

categoría y medalla de plata al puntaje inmediatamente inferior.

El concurso finalizará con una ceremonia de premiación a definir según los

protocolos sanitarios vigentes.

Se realizará una importante campaña en redes sociales y medios de

comunicación para difundir el evento y se contará con reconocidas figuras del

ámbito gastronómico.

En este marco realizamos un llamado a los interesados en formar parte del

jurado, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

● Tener entre 18 y 70 años.

● Experiencia profesional, académica o laboral en la ejecución de

evaluaciones sensoriales; o en su defecto, ser profesional en el área de

Ciencia y Tecnología de Productos Lácteos y/o Ciencia y Tecnología de

Alimentos.

● No padecer intolerancias o alergias alimentarias que comprometan su

salud; por ejemplo, no ser intolerante o alérgico a la lactosa, no ser

celíaco, diabético, etc.

● No padecer ninguna enfermedad orgánica o psicológica que altere su

capacidad perceptiva y su atención; incluye todos los tipos de afecciones

respiratorias o visuales crónicas.

● No tener relación laboral o personal con empresas productoras,

distribuidoras o comercializadoras de dulce de leche en todas sus

versiones; esto con el fin de evitar conflictos de intereses.

● Participar en el / los Talleres de Nivelación a llevarse a cabo en las

instalaciones de UTEC La Paz.

● Haber presentado la declaración de conflicto de interés del Concurso.

El cupo de jueces será limitado, venciendo el plazo para la postulación de los

interesados el día lunes 18 de octubre de 2021.

Los interesados deberán enviar un e-mail a [email protected]

indicando en el asunto “Postulación Jueces” con los siguientes datos:

1- Nombre completo

2- Fecha de nacimiento

3- Domicilio

4- Teléfono de contacto

5- E-mail

6- Formación, empleo actual y experiencia laboral

Los postulantes seleccionados deberán completar la declaración de conflicto de

interés del Concurso y participar de los talleres de nivelación (entrenamiento)

que se llevarán a cabo el 25 de octubre y el 15 de noviembre a las 17.30 en la

UTEC de La Paz, departamento de Colonia.