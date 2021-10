“Nuestro ánimo es colaborar con esta comisión investigadora”, fueron las primeras palabras de Pérez Banchero, ayer en su comparecencia a la comisión ante una pregunta formulada por el diputado del Frente Amplio Nicolás Viera. El diputado coloniense publicó algunas conclusiones y citas del exdirector Nacional de Turismo Dr. Martín Pérez Banchero en la Comisión Investigadora

• Compra directa por norma y con defecto de TOCAF.

• No se tuvo en cuenta el contrato en los medios de comunicación de las denuncias que la empresa contratada. Del expediente sobre contratación de publicidad por u$s700mil no surge quién acercó la oferta de Kirma Service La empresa Y&R insiste que «llegó a la agencia desde el ministerio a través del Sr. Elbio Rodríguez y del asesor del ex ministro Germán Cardoso, Dr. Daniel Reta» «Tanto Rodríguez como Reta enviaron la propuesta de la empresa Kirma por separado y por escrito, para que la misma fuera incluida en el plan de medios digitales del Ministerio de Turismo. La agencia cuenta con la documentación probatoria que sustenta la presente aclaración», tuiteó Viera.

Conclusiones de presencia de Pérez Banchero en investigadora:

No hubo turismo pero no disminuyó la compra de publicidad. Compra directa como regla y con incumplimiento del TOCAF. No se tomaron los informes de Y&R. Ministro participó en adjudicaciones. No hubo plan estratégico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD