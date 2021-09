La Edil del Partido Colorado (sector Ciudadanos) Malvina Sarett presentó ante la Junta Departamental la inquietud de los vecinos de la zona de San Pedro que no pueden transitar el Puente Paso Catita.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

San Pedro es una zona altamente agropecuaria con necesidades para una zona de campo.

Se requiere tener caminos adecuados, puentes acordes a sus necesidades para el paso de camiones, máquinas agrícolas, y camionetas con carga, advierte el comunicado colorado.

Los vecinos de la zona están requiriendo la construcción de un nuevo puente debido a que hace un tiempo atrás se llevaron a cabo reparaciones del Puente Paso Catita y dichas obras no colmaron las expectativas de la zona productiva. Este paso era muy transitado por lo vecinos del lugar, teniendo que realizar ahora, más de 9 kilómetros para llegar al destino y recurrir a la ruta nacional Nº21 para transitar, en vez de realizarlo por caminos vecinales. La ruta nacional tiene la característica que es angosta, con muchas curvas y puentes, por lo que no se ve recomendable agregarle el tránsito de maquinaria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las obras incluyeron escaleras laterales de bajada, reparación de zonas corroídas, sobrelosa de protección, barandales laterales o protección lateral con guardarraíl, remplazo de puntales de madera inferiores por metálicos, colocación de pilares y limitación de altura.

Estas reparaciones trajeron a consecuencia que las camionetas cargadas no pasan al tener el limitador de altura, las máquinas agrícolas no pueden transitar por ese tramo debido a los laterales y camiones con determinada altura deben buscar caminos alternativos.

Al limitarse la altura en mts 2.50 está inhibiendo la mayoría de su paso

El ancho de este puente quedó en un poco más de 4 metros, por lo que no pueden pasar maquinaria agrícola, teniendo la particularidad que tiene un máximo de 5 toneladas de circulación.

La edil del sector ciudadanos realiza la sugerencia que la Intendencia de Colonia a través del Departamento de Obras vea soluciones alternativas para este Paso.