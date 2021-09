PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ciclón extra tropical formado este miércoles (8) sobre la provincia de Buenos Aires, como se esperaba , generó un frente frío que avanzó durante el día con lluvias en todas las regiones, intensas en muchas ciudades y acompañadas de tormentas aisladas, y que trajo viento, indica el informe de MetSul.

Se espera que el mayor impacto del ciclón entre este jueves y viernes ocurra en la provincia de Buenos Aires y el sur de Uruguay. Intensas rachas y fuertes lluvias deberían azotar la costa atlántica de la provincia argentina , como en la zona de Mar del Plata. Hoy, la lluvia ya era fuerte en la zona de la ciudad de Buenos Aires.

Desde la tarde hasta la noche de este jueves, la tendencia es que el ciclón se mueva más hacia el este, lo que hará que llegue al Río de la Plata y al sur de Uruguay. Su desplazamiento seguirá siendo muy lento hacia el Este.



De viernes a sábado, la previsión es que el ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico se mueva en dirección Este-Sureste y comience a alejarse del continente, al este de la desembocadura del Río de la Plata.

LA CICLOGÉNESIS NO ES EXPLOSIVA

MetSul enfatiza que este ciclón en la región del Río de la Plata no será del tipo bomba, después de todo, no se espera una ciclogénesis explosiva, es decir, una caída en la presión atmosférica del sistema de al menos 24 hPa en 24 horas. Su presión debe estar un poco por debajo de los 1000 hPa, por lo que no es un ciclón profundo y la tendencia es incluso a debilitarse cuando golpea el océano entre el viernes y el sábado.

Los ciclones extratropicales ocurren en todas las épocas del año, pero este período de transición de primavera climática suele traer muchas de estas formaciones debido a que el encuentro de masas de aire frío y caliente en las latitudes medias del continente se hace más frecuente, lo que también trae consigo un aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas.

Vía: MetSul