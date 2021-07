«Todo indica que cuando termine la pandemia este pequeño-gran país terminará con buena nota. Cuando se ponga en la balanza lo educativo, social, cultural, económico, salud pública, etc, eso es y será una realidad,» tuiteó el Dr. Julio Medina.

«Hay muchas lecciones que aprender de esta pandemia, que con suerte nos prepararán mejor para futuras pandemias, pero también lecciones para aprender en el manejo interno de la epidemia.

Es mucho más fácil identificar lo bueno que identificar y aceptar lo malo para evitar cometer los errores. Por eso este hilo no tratará sobre lo que se hizo realmente bien (la ciencia no defraudó, profesionalismo del personal de salud, capacidad de testeo, GACH, exitosa campaña de vacunación, decisiones oportunas, etc), » tuiteó.

Aquí algunas reflexiones:

FALTA DE VISIÓN

Hubo una frustrante y peligrosa ausencia de visión en enero y febrero de 2020 que determinó que perdiéramos 6 semanas para armar una respuesta más acorde.

En ese momento, los profesionales más sensibilizados y con visión de lo que iba a pasar fueron médicos clínicos (infectólogos e intensivistas) y licenciados en enfermería. Los epidemiólogos responsables en el MSP en ese período fueron omisos a la amenaza.

AGLOMERACIONES

Las aglomeraciones en su momento fueron causantes de los aumentos de transmisión del virus (desde setiembre en adelante fue mas notorio) , por tanto es fácil concluir que se tardó demasiado en establecer la ley de aglomeraciones.

Al virus poco le importó y poco le importa el motivo por el cual las personas se aglomeran-él es muy eficiente en transmitirse.

INTERACCION HUMANA

La insuficiente disminución de la interacción humana durante los meses de marzo a junio del 2021 fue responsable que nos mantuviéramos en una agotadora primera ola. Esto generó un excesivo desgaste, sufrimiento y mortalidad.

P.1 y ENTORNOS EDUCATIVOS

La introducción y diseminación de la variante de preocupación (P.1) vino a cambiar las reglas de juego.

La transmisión viral en entornos educativos fue una realidad, que terminó pesando mucho más de lo que la evidencia delineaba inicialmente.

En realidad por mucho tiempo no estuvo claro cuanto pesaban los niños en las cadenas de transmisión; más prudencia parece necesario para el futuro.

COMUNICACIÓN

La comunicación fue imprecisa. Desde presidencia se incurrió en omisión, contradicción y se enviaron mensajes inoportunos. Se cometió un error en su momento al promover un ‘’quédate en tu burbuja‘’ en lugar de ‘’quédate en casa‘’.

El mensaje no fue lo suficientemente concreto. También se cometió el error de estimular muy tempranamente la socialización entre vacunados sin máscara en ambientes cerrados.

INCERTIDUMBRE vs NEGACIÓN ABSOLUTA

En algún punto quienes aportamos conocimiento desde la ciencia quedamos bastante solos y batallando para contrarrestar una hostigación permanente de desinformación.

La ausencia de información acertada/direccionada con el fin de educar, provocó un esfuerzo extra para los científicos (así también como para los comunicadores, periodistas, ciudadanos, etc. que han hecho su parte)

RESPONSABILIDADES

Hay responsabilidades compartidas, individuales y colectivas-siempre fue así.

Es previsible: si se aplican medidas sin tener en cuenta la dinámica de la transmisión viral, eso nos conduce al fracaso seguro.

PROFESIONALES DE LA SALUD Y FALTA DE PROTECCIÓN

Sí; se protegió poco a los profesionales de la salud-se les pidió demasiado por un período largo y extenuante.

AEROSOLES

Se habló muy poco y nada sobre aerosoles.

Hace 11 meses se publicó en página de presidencia un informe del GACH sobre la transmisión por aerosoles y la consecuente preparación de ambientes mas seguros.

POLITIZACION DE LA PANDEMIA

El error en esta pandemia fue politizarla, algo que advertimos a principio de diciembre, ¿Nos olvidamos quién es nuestro enemigo?

Finalmente parece que occidente tiene un problema, es muy difícil lidiar con una sociedad caprichosa.

EN SUMA: tomemos esta pandemia (epidemia en UY) como lección para afrontar los futuros desafíos de salud pública y poder transitarla con menos sufrimiento; finaliza el tuit del Dr. Medina publicado este domingo.