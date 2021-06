En la última sesión hubo un intercambio de contenidos políticos entre la Alcaldesa Alicia Espíndola (PN) y el Concejal Juan José Miguelena.

En tono de broma a la respuesta de afiliación nacionalista de la alcaldesa, Miguelena le respondió: «-Nunca digas nunca, yo fui Wilsonista y terminé comunista«, ironizando.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La picardía no fue bien recibida en filas del Partido Comunista de Colonia, aunque aclararon que el comentario iba con onda.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Edil (S) Norma Ortíz publicó en el Facebook de Carmelo Portal un mensaje directo «mi estimado compañero frenteamplista , lista 1816 (Turco Miguelena). No aclare que oscurece. Usted pertenece a un sector del FA no es COMUNISTA, porque sino la gente se confunde. No es lo mismo pan , que pan rallado,» aclaró.

Más adelante invitó a Miguelena a leer un poco sobre la historia de los comunistas «A menudo escucho por ahí, ( estos comunistas), pero no, no todos lo son.

Para nosotros los COMUNISTAS , si es un orgullo y lo decimos con total tranquilidad, sin importar lo que opinen los demás, porque estamos convencidos cual es el camino, y respetamos a nuestros compañeros frenteamplistas.

Así que sería bueno que aquellos que no lo tengan bien claro, lean el MANIFIESTO COMUNISTA, allí encontrarán las bases del COMUNISMO,» comentó la edil comunista.

«Mi comentario va con onda,» concluyó Ortíz.