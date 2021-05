Con el Dr. Miguel Asqueta, Director General de Salud, conversamos una mañana en RadioLugares sobre detalles de la pandemia. Fue una entrevista de 40 minutos. En esta entrevista rescatamos partes de la misma donde menciona al departamento de Colonia y a nuestra ciudad.

¿Cómo evalúa la situación de la pandemia en el departamento de Colonia?

Es un departamento que no ha escapado a la dinámica del país. Fue uno de los departamentos con mejor comportamiento al inicio de la pandemia. Colonia tiene un alto índice de desarrollo, y eso muchas veces habla de la calidad formativa de la gente, por lo que hubo una comprensión social de las medidas que se debían tomar. Nuestro departamento nunca estuvo entre los departamentos con mayor cantidad de casos.

¿Y qué sucede hoy?

Hubo un crecimiento exponencial importante en todo el país y desde el 15 de abril nos encontramos en una meseta. Hay menos casos de ingresos al CTI, descenso de internaciones, por ejemplo.

¿Y cuál es la realidad en Carmelo?

En Carmelo no ha ocurrido lo mismo. No es para alarmarse, algunas ciudades tienen sus dinámicas propias. Así como Carmelo tuvo pocos casos promediales a mitad del año pasado y en el pico de marzo, no se está teniendo hoy.

¿A qué se debe?

No se puede hacer una evaluación estadística, es muy difícil hacerlo, deberíamos recurrir a modelos matemáticos. Yo tengo mi por qué. Soy carmelitano, salgo y veo.

¿Y qué ve?

Lamentablemente uno ve que en muchas actividades no todo el mundo cumple con lo que debe hacer, para cuidarse. Uno pasa por bares, lugares de recreación, sitios donde hay juegos de azar y ve. Ayer mismo pase por lugares donde claramente no se respetaban el aforo. Hoy Carmelo esta en su pico y esperemos que comience el descenso, algo que podrá tardar incluso 20 días. Yo soy médico y sigo ejerciendo. Hemos atendido gente con Covid y post-covid. Allí la gente reconoce que no hizo cosas bien. Muchas veces te cuentan que se reunieron con cinco o seis personas, sin tapabocas y estando muy cerca. Hay gente que comparte el mate. Otros festejan el cumpleaños en la casa con 30 invitados.

Las propias autoridades locales hablan de fiestas clandestinas y aglomeraciones ¿qué se debe hacer?

Lo veo en Carmelo los fines de semana. Lugares donde uno ve motos y autos estacionados. En estos temas hay legislación. Hay un decreto donde el Presidencia de la República prorrogó las medidas. No voy a criticar la magnífica actuación del Ministerio del Interior, inspectores municipales y departamentales, la participación de las autoridades de salud departamental que deberían actuar. Probablemente estén sobrepasados de tareas.