En la jornada del miércoles 30, los mismos integrantes del CECOED, recorrieron Carmelo y Nueva Palmira, manteniendo reuniones con la Alcaldesa Alicia Espíndola y el Alcalde Agustín Callero, junto al Representante Nacional Mario Colman, Sub Prefecto de Carmelo Capitán de Corbeta Edgardo Figueredo, Prefecto de Nueva Palmira Capitán de Corbeta Juan García, Director del Hospital de Carmelo Dr. José Duarte, Adjunta a la Dirección del Hospital Claudia Duarte, Jefe de Zona Operacional N° 1 de Jefatura de Policía Comisario Mauricio Duarte, Encargado de la Tránsito Zona Oeste Mario Braun, Sub Director de Higiene de la Intendencia Joyce Meyer, Comisario Walter Marticorena Encargado Seccional 10°, Edil Departamental Julio César Urán, el Sub Oficial Mayor Manuel Portillo y el Oficial Ayudante Jonathan Fernández por la Seccional 4ª.

Se analizó la situación en ambas ciudades, reiterando el CECOED que las aglomeraciones no están permitidas y que se exhorta al uso responsable del espacio público.

En las próximas fiestas se realizarán controles para evitar acciones que puedan comprometer la situación sanitaria y que no cumplan con los protocolos vigentes.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), se mantendrá en comunicación permanente en todo el departamento y apela a la acción responsable de todas las Familias, para que los festejos se realicen dentro de los protocolos vigentes en esta pandemia por la salud y seguridad de todos, destaca el comunicado enviado a los medios de prensa.