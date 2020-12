Un joven fue agredido en la calle presuntamente por un grupo de cuatro personas que se habrían bajado de un auto, en cercanías del Hospital y lo atacaron a golpes de puños, información extraoficial.

De acuerdo con fuentes confiables el joven de 17 años está internado desde la madrugada en el Hospital Artigas de Carmelo con golpes en el rostro y se encuentra a estudio, habría perdido el conocimiento en el ataque recibido, y ahora se encuentra lucido.

La situación que se viene dando en diveras zonas de Carmelo en horas nocturnas es preocupante. Hay lugares en donde los propios vecinos reportan situaciones jamás vistas. «Quiero que recorran en la madrugada y vean con sus propios ojos lo que está sucediendo. Este descontrol jamás lo hemos visto, el consumo de alcohol, motos arriba de la plaza, ya he llamado a la policía denunciando lo que vemos aquí», señaló un testigo a nuestro portal.

«Cuando existían discotecas o pubs había un responsable. Venía el INAU, multaba a los empresarios. Existía un control y si pasaba algo quien tenía que rendir cuentas era el propietario que ponía su prestigio, su responsabilidad, su nombre, su patrimonio. Pero ahora los gurises no tienen estos lugares y nadie dio una alternativa. Los chiquilines están literalmente en la calle. Y la calle es tierra de nadie. No hay prevención, no existe personal de seguridad, como había en los boliches, no hay nada, tampoco inspecciones y sanciones, esto es un viva la pepa, hay que decirlo. Los gurises están a la intemperie, hay que crear un plan b, porque necesitan socializar, con responsabilidad, pero alguien tiene que hacerse cargo. Como le dan soluciones a los gimnasios, a la cultura, también tiene que existir políticas para los jóvenes,» señaló un vecino cercano a Plaza de las Naciones donde adelantó que jamás había visto lo que viene sucediendo en la zona, donde reside hace más de 20 años.