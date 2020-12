La Intendencia de Colonia tuvo un superávit de U$S 20 millones de dólares señala este jueves el Semanario Búsqueda. Situación similar lograron intendencias como las de Montevideo (U$S 36 millones) y Canelones (U$S 16 millones), considerando el período 2015-2019.

Sin embargo, a nivel país 12 de las 19 dieron comunas tuvieron resultados negativos en sus finanzas en el ejercicio 2019. La Intendencia de Colonia aparece aquí con un déficit de -3,0 en U$S, según surge de una tabla publicada por Búsqueda con información tomada de la OPP.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El mayor déficit en 2019 lo tuvo la intendencia de Montevideo con (US$ 11 millones)

PUBLICIDAD PUBLICIDAD