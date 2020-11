Santiago Urrutia regresó a Uruguay y tras la cuarentena y los controles, quedó habilitado para competir en forma simbólica el próximo fin de semana en la Sexta Fecha del Campeonato Nacional de Karting.

La competencia se disputará en el Kartódromo Luis P. Serra de la ciudad de San José.

El piloto confirmó que competirá en la categoría Master el próximo fin de semana -28 y 29 de noviembre- en el kartódromo internacional Luis P. Serra de la ciudad de San José.

“Soy un agradecido eterno a la Federación Uruguaya de Karting (FUK). No solo porque en ella me inicié sino porque siempre he sentido su apoyo y su respaldo incluso en los momentos difíciles. Cada vez que pueda, estaré junto a ella para apoyarla y retribuirle todo lo que me ha dado”, destacó en primera instancia el coloniense.

La categoría Master de la Federación Uruguaya de Karting reúne a los grandes campeones de las últimas temporadas del Nacional de Karting e incluso allí hay pilotos ya con recorrido internacional. Pilotos de la talla de Agustín Cejas –además locatario-, Juan Ignacio Teske, Tomás Granzella, Gonzalo López e Ignacio Moreira serán entre otros duros rivales para el coloniense que vuelve a subirse a un kart después de muchos años.

En ese sentido, Santiago Urrutia destacó lo siguiente: “Soy competitivo. Me gusta medirme con los mejores y ver donde estoy. Hace tiempo que no me subo a un kart, ya tengo 24 años, pero competir contra los que hoy son los mejores en la categoría Master, es un lindo reto, todo un desafío y daré lo mejor para tratar de superarlos. Se a lo que me enfrento y eso es lo que más me gusta: tener un gran desafío”.

La Sexta Fecha del Nacional de Karting es organizada por la Federación Uruguaya de Karting. El formato central consta de entrenamientos el sábado y competencias el día domingo.

Si bien el acceso de público a boxes está prohibido por Protocolo Sanitario, el hecho de que el kartódromo de San José –ubicado en rutas 11 y 3- se encuentre dentro del Parque Rodó maragato, hace que las competencias se puedan apreciar detrás del alambrado por cuanto se trata de un parque público.

Vía: CUD