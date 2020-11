PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Asociación de Radios del Interior (RAMI) planteó en la Comisión de Industria del Parlamento que se habilite a que las estaciones de AM puedan trasmitir en un canal de FM.

El secretario de RAMI, Antonio Racioppi señaló que en los últimos años las radios AM del interior han perdido al menos un 30% de la audiencia.

Esto se debe, según indicaron desde la agremiación de radios del interior a que ya no se fabrican aparatos para escuchar en AM.

“Si tenemos en cuenta que la radiodifusión de AM es una de las más viejas y que ocupa el 70% de la fuente laboral en el interior del país, debería tener una atención especial debido a la situación que está atravesando, ya que cada vez más el parque de receptores se va reduciendo. Creemos que en unos años esto se va a agudizar muchísimo más y no le vemos un futuro porque no hay una fabricación de receptores y muchos menos una

importación en la región”, afirmó en la Comisión de Industria de Diputados el presidente de RAMI Juan Brañas días atrás.