El Bioparque M’Bopicuá, gestionado por Montes del Plata en Río Negro, volverá a abrir sus puertas a la comunidad durante la Semana de Turismo, con visitas previstas entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril. La propuesta tendrá una segunda etapa en las vacaciones de invierno y combinará biodiversidad, educación ambiental y patrimonio histórico.

Durante los recorridos, los visitantes podrán observar distintas especies de fauna nativa, entre ellas yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes. El circuito incluirá también el Centro de Visitantes, la estación de fauna, los lagos, el área de grandes felinos, el Sendero del Bosque, el Jardín de Mariposas, el Hotel de Insectos, una colmena interactiva y el Saladero M’Bopicuá, declarado Monumento Histórico Nacional.

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Según informó Montes del Plata, las visitas serán gratuitas, se realizarán en dos turnos diarios, a las 8:30 y a las 13:30, y tendrán una duración aproximada de tres horas. Para facilitar el acceso, habrá un ómnibus que partirá desde Fray Bentos y realizará una parada en la intersección de las rutas 2 y 24.

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La empresa señaló que el programa de apertura comunitaria, iniciado en 2022, ya recibió a más de 6.000 personas y sumó además a miles de estudiantes de instituciones educativas.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del viernes 20 de marzo a las 13:00 horas través de la agenda web: https://comunidad.bioparque.montesdelplata.com.uy/welcome