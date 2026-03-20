La intervención de la concejal suplente Ivelice Careac en la sesión del Municipio de Carmelo dejó un mensaje central: el presupuesto quinquenal fue trazado bajo un criterio de prudencia, condicionado por la incertidumbre sobre los fondos que transferirá la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en los próximos años.

Careac situó el punto de partida en una capacitación realizada en Cardona, donde, según explicó, las autoridades municipales fueron informadas sobre el nuevo sistema del FIGM y sobre la reincorporación del PQM, el Plan Quinquenal Municipal. A partir de esa instancia, sostuvo, el municipio debió elaborar una planificación general, no atada todavía a proyectos plenamente definidos, sino a grandes líneas de inversión.

Ese matiz es relevante. En sus palabras, el PQM no fue concebido como un detalle cerrado de obras y partidas, sino como una hoja de ruta amplia sobre el destino de los recursos que lleguen desde la OPP. El enfoque, por tanto, no responde a una planificación exhaustiva, sino a una previsión de prioridades en un escenario todavía abierto.

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La concejal también fijó una fecha clave: el 26 de marzo. Ese día, dijo, la sectorial de la OPP deberá aprobar el PQM y el otro instrumento de planificación mencionado en su exposición, tras lo cual los proyectos y formularios quedarán publicados. Hasta entonces, buena parte del diseño sigue dependiendo de una validación externa.

El núcleo de su planteo estuvo en la incertidumbre financiera. Careac afirmó que el municipio resolvió mantener para los años siguientes los mismos rubros previstos para 2026 porque aún no sabe con qué montos contará desde 2027 en adelante. Incluso señaló que, durante la capacitación, cuando se consultó por una eventual mejora de los fondos para Carmelo y otros municipios, la respuesta no fue alentadora: no se descartó una baja.

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Esa admisión revela uno de los principales desafíos de la gestión: planificar sin certeza presupuestal. En términos políticos y administrativos, el municipio optó por una fórmula conservadora. En lugar de prometer nuevas líneas de acción sin respaldo financiero, replicó la estructura de gasto ya prevista para este año. No aparece allí una expansión del horizonte de obras, sino una decisión de continuidad.

Dentro de esa continuidad, Careac enumeró las áreas que el municipio considera prioritarias: espacios públicos, carpeta asfáltica, pluviales, herramientas, uniformes, clasificación de residuos, eventos y apoyo a instituciones. La lista permite ver con claridad la orientación de la gestión: una combinación de obra urbana, mantenimiento, servicios y respaldo a la vida comunitaria.

También expuso partidas vinculadas a otro programa ya aprobado desde noviembre de 2025, aunque demorado, según dijo, porque los formularios aún no estaban habilitados en el sistema. En ese esquema mencionó recursos para carpeta asfáltica en calle Mortalena, uniformes para funcionarios, espacios públicos, compra de una camioneta, caños para pluviales, eventos, apoyo a instituciones y el proyecto Carmelo Más Limpio, con adquisición de compactadoras, composteras y contenedores.

De su exposición surge una administración que intenta ordenar prioridades, pero que todavía no puede proyectar con exactitud el tramo más largo del período. La propia concejal reconoció que una planificación más precisa recién sería posible hacia fines de 2026 o durante 2027, cuando estén definidos los montos disponibles. Esa afirmación introduce un elemento de realismo: el quinquenio está formalmente en marcha, pero su desarrollo efectivo dependerá de información que aún no está sobre la mesa.

Sin exageraciones ni definiciones altisonantes, Careac describió una situación bastante concreta: el municipio tiene una línea de trabajo y áreas prioritarias, pero todavía no dispone de condiciones financieras firmes para profundizar el detalle de su presupuesto a mediano plazo. En ese marco, el rol de la OPP aparece como decisivo, no sólo en la aprobación de los instrumentos, sino en la confirmación de los recursos que harán viable —o limitarán— la ejecución futura.